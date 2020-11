നവരാത്രി: ഒരു ദിവസം വിറ്റത് 1200 ബുള്ളറ്റുകൾ, മുംബൈയിൽ റെക്കോഡ് വിൽപന

നവരാത്രി - ദസറ ആഘോഷ വേളയിൽ മുംബൈയിലെ വിൽപനയിൽ റെക്കോഡിട്ട് ബുള്ളറ്റ് നിർമാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ്. മുംബൈയിൽ മാത്രം 1200 പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉടമസ്ഥർക്കു കൈമാറിയെന്നാണ് ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാണ വിഭാഗമായ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ അവകാശവാദം. മഹാരാഷ്ട്രയിലാവട്ടെ 3700 ബൈക്കുകൾ ഈ ആഘോഷവേളയിൽ വിറ്റെന്നും ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ക്ലാസിക് 350, ബുള്ളറ്റ് 350, ഹിമാലയൻ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 650 സി സി എൻജിനുള്ള ഇരട്ടകളായ ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ എന്നിവയുമാണ് പ്രധാനമായും വിറ്റു പോയതെന്നു കമ്പനി വിശദീകരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമായി 92 സ്റ്റോറുകളാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിനുള്ളത്. ശുഭകാര്യങ്ങൾക്കും പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കും ഉത്തമമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ എല്ലാക്കൊല്ലവും നവരാത്രി — ദീപാവലി ആഘോഷവേളയിലാണു രാജ്യത്തെ വാഹന നിർമാതാക്കൾ മികച്ച വിൽപ്പനയും വളർച്ചാനിരക്കുമൊക്കെ കൈവരിക്കാറുള്ളത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും തുടർന്നുള്ള രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണുമൊക്കെ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെങ്കിലും ഈ ഉത്സവവേളയിലും വിൽപ്പനയിൽ പതിവു വളർച്ച കൈവരിക്കാനായതു നിർമാതാക്കൾക്കു പ്രതീക്ഷ പകരുന്നുണ്ട്.

കോവിഡ് 19 മഹാമാരി ചെറുക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വിൽപ്പന മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റോയൽ എൻഫീൽഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമ്പർക്ക രഹിത/ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും സർവീസ് ഓൺ വീൽസ്, ഹോം ടെസ്റ്റ് റൈഡ്, ഇ പെയ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉപയോക്താക്കളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു കമ്പനി കരുതുന്നു. സർവീസ് ഓൺ വീൽസ് പദ്ധതിക്കായി മുംബൈയിൽ മാത്രം 262 ബൈക്കുകളാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദേശീയതലത്തിലാവട്ടെ സർവീസ് ഓൺ വീൽസ് ബൈക്കുകളുടെ എണ്ണം 800 കവിഞ്ഞു.



വിപണി സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനാൽ പുതിയ മോട്ടോർ സൈക്കിളായ മീറ്റിയോർ 350 അവതരിപ്പിക്കാനും റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. തണ്ടർബേഡ് 350 എക്സിനു പകരക്കാരനായെത്തുന്ന മീറ്റിയോറിന്റെ അരങ്ങേറ്റം ഈ ആറിനാണ്. 1.60 ലക്ഷം മുതൽ 1.80 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലനിലവാരത്തിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തുമെന്നു കരുതുന്ന മീറ്റിയോറിന്റെ മത്സരം ഹോണ്ടയുടെ ഹൈനെസ് സിബി 350, എൻഫീൽഡിന്റെ തന്നെ ക്ലാസിക് 350‌ ബൈക്കുകളോടാവും.



