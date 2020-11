40,453 ഈകൊ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ മാരുതി

ഹെ‍‍ഡ്‌ലാംപിലെ നിർമാണ പിഴവിന്റെ പേരിൽ 40,453 ഈകൊ വാനുകൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പരിശോധിക്കാൻ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഒരുങ്ങുന്നു. 2019 നവംബർ നാലിനും 2020 ഫെബ്രുവരി 25നുമിടയ്ക്കു നിർമിച്ച ഈകൊ വാനുകൾക്കാണു പരിശോധന വേണ്ടി വരിക. ഹെ‍‍ഡ്‌ലാംപിൽ സ്റ്റാൻഡേഡ് ചിഹ്നം പതിക്കാൻ വിട്ടു പോയെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്നാണു മാരുതി സുസുക്കി നാൽപതിനായിരത്തിലേറെ വാനുകൾ തിരിച്ചുവിളിച്ചു പരിശോധിക്കുന്നത്. പിഴവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പക്ഷം സൗജന്യമായി പോരായ്മ പരിഹരിച്ചു നൽകുമെന്നാണു മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയുടെ വാഗ്ദാനം. പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള ‘ഈകൊ’ വാൻ ഉടമസ്ഥരെ കമ്പനി ഡീലർഷിപ്പുകൾ നേരിട്ടു വിവരം അറിയിക്കും.

കൂടാതെ വാഹന ഉടമസ്ഥർക്കു സ്വന്തം നിലയിലും പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്താൻ അവസരമുണ്ട്. കമ്പനി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് ഇംപോർട്ടന്റ് കസ്റ്റമർ ഇൻഫൊ എന്ന ലിങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ ഷാസി നമ്പർ(എം എ ത്രീ എന്നു തുടങ്ങുന്ന 14 അക്ക ആൽഫ ന്യൂമറിക് നമ്പർ) ടൈപ് ചെയ്താൽ വാഹനത്തിനു പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു മറുപടി ലഭിക്കും. ഏറെ നാളായി മാരുതി സുസുക്കി ശ്രേണിയിലെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യമായ ഈകൊ ഫ്ലീറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെയും കൊറിയർ കമ്പനികളുടെയും ഇഷ്ട വാഹനമാണ്. കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവിൽ ഏഴു പേർക്കു സുഖകരമായ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഈകൊ’ കാർഗോ വാനായും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ പരിഷ്കരിച്ച സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാനായി ‘ഈകൊ’യിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മാരുതി സുസുക്കി, ഈ വർഷം ആദ്യമാണു വാനിൽ ബി എസ് ആറ് നിലവാരമുള്ള എൻജിൻ ഘടിപ്പിച്ചത്. കമ്പനിയുടെ മറ്റു മോഡലുകൾ പുതിയ ‘കെ സീരീസ്’ പെട്രോൾ എൻജിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ‘ഈകൊ’യ്ക്കു കരുത്തേകുന്നത് മുൻതലമുറയിലെ ജി സീരീസ്, 1.2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ്. 73 ബി എച്ച് പിയോളം കരുത്തും 98 എൻ എം വരെ ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന എൻജിനു കൂട്ട് അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സാണ്. കമ്പനിയിൽ നിന്നു ഘടിപ്പിച്ച സി എൻ ജി കിറ്റ് സഹിതവും ‘ഈകൊ’ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ട്.



English Summary: Maruti Suzuki issues recall order for over 40,453 units of Eeco