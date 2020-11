3 വർഷം, 1.5 ലക്ഷം നെക്സോൺ, ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ 5 സ്റ്റാർ കാർ

ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ സബ് കോംപാക്ട് എസ്‌യുവിയായ നെക്സോണ്‍ ഉൽപ്പാദനം 1.50 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടു. അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കാണു പുണെയ്ക്കടുത്ത് രഞ്ജൻഗാവിലുള്ള ശാലയിൽ നിന്ന് 1,50,000–ാമത് നെക്സോണ്‍ നിരത്തിലെത്തുന്നത്. 2018 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു നെക്സോണ്‍ ഉൽപ്പാദനം 50,000 യൂണിറ്റ് തികഞ്ഞത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ നെക്സോണ്‍ ഉൽപ്പാദനം ഒരു ലക്ഷം യൂണിറ്റും പിന്നിട്ടു. വാഹന സുരക്ഷയിൽ അവസാന വാക്കായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി പരിശോധനയിൽ മുതിർന്നവർക്ക് പഞ്ചനക്ഷത്ര സുരക്ഷ കൈവരിക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ കാറുമായിരുന്നു ടാറ്റ നെക്സോണ്‍. ഈ മികവ് മാനദണ്ഡമായതോടെ പിന്നാലെ വന്ന ടാറ്റ മോഡലുകളായ ആൾട്രോസും ടിയൊഗയും ടിഗൊറുമൊക്കെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു.

ഈ വർഷം ആദ്യമാണു മലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ആറ്(ബി എസ് ആറ്) നിലവാരമുള്ള നെക്സോണ്‍ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചത്. പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിൽ സൺറൂഫ് സഹിതം വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർ എന്ന പെരുമയും ടാറ്റ നെക്സോണ്‍ സ്വന്തമാക്കി. നെക്സോണ്‍ ശ്രേണിലെ പുതുവകഭേദങ്ങളായ എക്സ്എം(എസ്), എക്സ്എംഎ (എസ്) എന്നിവയ്ക്ക് 8.36 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 10.30 ലക്ഷം രൂപ വരെയായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ ഷോറൂം വില. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്കു പുറമെ മാനുവൽ, ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സുകളോടെയും നെക്സോണിന്റെ പുതുവകഭേദങ്ങൾ ലഭ്യമായിരുന്നു.



മുമ്പ് ബിഎസ്ആറ് എൻജിനോടെയെത്തുന്ന ഹോണ്ട ജാസ് സെഡ് എക്സ് ആയിരുന്നു സൺറൂഫോടെ ലഭ്യമായിരുന്ന ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കാർ. എന്നാൽ ജാസിന്റെ ഷോറൂം വില 8.74 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. ടാറ്റ നെക്സോണിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ എത്തിയതോടെ സൺറൂഫുള്ള കാറിന്റെ വിലയിൽ 38,000 രൂപയോളം കുറവു വന്നു.



നെക്സോണിന്റെ എക്സ് എം വകഭേദത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ്, ഓട്ടമാറ്റിക് ഹെഡ്ലാംപ്, സ്റ്റീയറിങ്ങിൽ ഘടിപ്പിച്ച കൺട്രോൾ, മഴ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുന്ന വൈപ്പർ എന്നിവ കൂടി ചേർത്താണു ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ‘നെക്സൻ എക്സ് എം (എസ്)’ സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. ‘നെക്സൻ എക്സ് എമ്മി’ൽ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം(ഇ എസ് പി), എൽ ഇ ഡി ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപ് സഹിതം പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാംപ്, ഡ്രൈവർക്കും സഹഡ്രൈവർക്കും എയർബാഗ്, ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ, ഹർമാന്റെ കണക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, മൾട്ടി ഡ്രൈവ് മോഡ് തുടങ്ങിയ ലഭ്യമായിരുന്നു.

