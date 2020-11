ഇതു താൻടാ പൊലീസ്, ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാൻ 2 കി.മീ ഓടി പൊലീസുകാരൻ: വിഡിയോ

ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ആംബുലൻസ് സൈറനിട്ട് അതിവേഗം പാഞ്ഞെത്തുന്നത്. അതു മനസിലാക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ആംബുലൻസ് വരുമ്പോൾ വഴിമാറിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കനത്ത ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആംബുലൻസിനും വഴി മുട്ടും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾ ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കി രക്ഷകരാകും.

അത്തരത്തിൽ ആംബുലൻസിന് രക്ഷകനായി എത്തിയ പൊലീസുകാരന്റെ വിഡിയോയാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നത്. ഹൈദരാബാദിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ആംബുലൻസ് കണ്ട ബാബ്ജി എന്ന പൊലീസുകാരൻ ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്ററാണ് വാഹനത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ ഓടിയത്.



മുന്നിൽ ഓടി വഴിയൊരുക്കുന്ന പൊലീസുകാരന്റെ വിഡിയോ ആംബുലൻസിലുള്ള ആളുകളാണ് എടുത്തത്. വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി പേരാണ് പൊലീസുകാരനെ പ്രകീർത്തിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കോട്ടയത്തുനിന്ന് അതുപൊലൊരു വിഡിയോ പുറത്തു വന്നിരുന്നു.

