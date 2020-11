ഭാവിയിലേയ്ക്ക് പറക്കുന്ന ടൈം മെഷീൻ ഈ കാർ, പക്ഷെ വിപണിയിൽ പൂർണ്ണ പരാജയം !

വിപണിയില്‍ പരാജയപ്പെടുകയും സിനിമയില്‍ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാറാണ് ഡിലോറന്‍ ഡിഎംസി-12. 1985ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്ന ഹോളിവുഡ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ കാര്‍ ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്കിരമ്പിയെത്തിയത്. അതിനും രണ്ടു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ഈ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാര്‍ വിപണിയില്‍ പരാജയമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡിഎംസി പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു.

ഡി ലോറന്‍ മോട്ടോര്‍ കമ്പനി 1981-83 കാലയളവില്‍ അമേരിക്കയില്‍ പുറത്തിറക്കിയ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് കാറാണ് ഡിലോറന്‍ ഡിഎംസി 12. ആകെ ഒമ്പതിനായിരത്തോളം ഡിലോറന്‍ ഡിഎംസി 12 കാറുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതില്‍ 6500ഓളം കാറുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുവെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങി 38–ാം വര്‍ഷം ഇതിലൊരു കാര്‍ 31,751 ഡോളറിനാണ് ലേലത്തില്‍ പോയിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാലത്തിനിടെ ആകെ 5900.8 മൈല്‍ മാത്രമാണ് ഈ കാര്‍ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഡിലോറന്‍സ് ഡിഎംസി കാറുകളില്‍ ഏറ്റവും കുറവ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കാറും ഒരുപക്ഷേ ഇതായിരിക്കാം.



ഉപയോഗം കുറവാണെങ്കിലും 1981ല്‍ റോഡിലിറങ്ങിയ ഈ കാര്‍ കൃത്യമായി ഉടമകള്‍ പരിപാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനികകാലത്തിന് യോജിച്ച സെന്‍സറുകള്‍ അടക്കം കാറില്‍ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇറങ്ങിയ കാലത്ത് 25,000 ഡോളര്‍ വിലയിട്ടിരുന്ന ഈ കാറിന് 34,000 ഡോളര്‍ വരെ വില ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ മൂന്നു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ഡോളറിന്റെ മൂല്യവുമായി തട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലേലത്തില്‍ പോയ ഡിഎംസി 12ന് ലഭിച്ച വില കുറവാണെന്ന് കരുതുന്നവരുമുണ്ട്. കാറിന്റെ പെയിന്റില്‍ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ് വില കുറച്ചതെന്നും നിരീക്ഷണമുണ്ട്.



1982ല്‍ ഡിലോറന്‍ സ്ഥാപകന്‍ ജോണ്‍ ഡിലോറന്‍ അറസ്റ്റിലാവുകയും കമ്പനി പാപ്പരാവുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഡിഎംസി 12ന്റെ കഷ്ടകാലവും ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാക്ക് ടു ദ ഫ്യൂച്ചര്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ശ്രദ്ധ കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ അകാലത്തില്‍ അസ്തമിച്ചുപോയ കാര്‍ മോഡലുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഒന്നുകൂടിയാവുമായിരുന്നു ഡിഎംസി 12.

അമേരിക്കയിലെ മേരിലാന്റിലെ പെര്‍ഫോമെന്‍സ് ഓട്ടോ ഗാലറിയാണ് ഡിഎംസി 12നെ ലേലത്തില്‍ വെച്ചത്. നേരത്തെയും ഡിഎംസി 12 മോഡല്‍ കാറുകള്‍ ലേലത്തില്‍ വെച്ച ചരിത്രം ഇവര്‍ക്കുണ്ട്. 7,000 മൈല്‍ ഓടിയ കാര്‍ 41,111 ഡോളറിനും 1600 മൈല്‍ ഓടിയ കാര്‍ 30,250 ഡോളറിനും 2018ല്‍ ഇവര്‍ വിറ്റിരുന്നു. പെയിന്റ് മാറ്റാത്ത ഡിലോറന്‍ ഡിഎംസി 12 ഈ വര്‍ഷം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്‍ വില്‍പനക്കാര്‍ 38000 ഡോളറിന് വിറ്റിരുന്നു.



