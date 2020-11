വിദേശത്തും മിന്നലാവാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മീറ്റിയോർ

ഈ മാസം ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറിയ മീറ്റിയോർ 350 വിദേശ വിപണികളിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തയാറെടുക്കുന്നു. യൂറോപ്പും അമേരിക്കയുമടക്കമുള്ള വിപണികളിലേക്കു മീറ്റിയോർ 350 വിപണനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ പദ്ധതി. രാജ്യാന്തര വിപണികളിൽ കമ്പനിയുടെ ബൈക്കുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുകയാണെന്നും ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാണ വിഭാഗമായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അവകാശപ്പെട്ടു.

തണ്ടർബേഡ് ശ്രേണിയുടെ പിൻഗാമിയായിട്ടാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് മീറ്റിയോർ 350 മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ രംഗപ്രവേശം. കമ്പനി പുതുതായി വികസിപ്പിച്ച ജെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുറത്തെത്തുന്ന ആദ്യ ബൈക്കായ മീറ്റിയോറിനു കരുത്തേകുന്നത് പുതിയ എയർ കൂൾഡ്, ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്റ്റഡ് 350 സി സി എൻജിനാണ്. 20.5 ബി എച്ച് പിയോളം കരുത്തും 27 എൻ എം വരെ ടോർക്കുമാണ് ഈ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുക. മുമ്പത്തെ പുഷ് റോഡ് ആക്ച്വുവേറ്റഡ് വാൽവിനു പകരം സിംഗിൾ ഓവർഹെഡ് കാമു(എസ് ഒ എച്ച് സി)മായെത്തുന്ന ഈ എൻജിനു കൂട്ടായി ആറു സ്പീഡ് ഗീയർബോക്സും ഇടംപിടിക്കും. നിലവിലെ യൂണിറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൻജിനെ അപേക്ഷിച്ചു സുഗമമായ പ്രവർത്തനവും ഈ പുതിയ എൻജിനിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.



ഡൽഹി ഷോറൂമിൽ 1.75 ലക്ഷം രൂപ വില നിശ്ചയിച്ചാണു റോയലൻ എൻഫീൽഡ് മീറ്റിയോറിന്റെ അടിസ്ഥാന വകഭേദമായ ഫയർ ബോൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിച്ചത്. മുന്തിയ വകഭേദമായ മീറ്റിയോർ സൂപ്പർനോവയ്ക്ക് 1.91 ലക്ഷം രൂപയാണു ഷോറൂം വില. വിദേശ വിപണികളിലും മീറ്റിയോറിന് ഇതേ പ്രീമിയം ശൈലിയിലുള്ള വിലനിർണയമാവും റോയൽ എൻഫീൽഡ് പിന്തുടരുകയെന്നാണു സൂചന.



ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്തു നിലവിൽ അർജന്റീനയിൽ മാത്രമാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിന് വാഹന അസംബ്ലിങ് സൗകര്യമുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ ശാലയിൽ ‘ഹിമാലയൻ’, ‘ജി ടി’ ഇരട്ടകളായ ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ എന്നിവയാണു കമ്പനി നിർമിക്കുന്നത്. ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണന സാധ്യത പരിഗണിച്ച് ഉടൻ തന്നെ ‘മീറ്റിയോർ 350’ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിനു സമീപത്തെ ശാലയിൽ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചേക്കും.



അർജന്റീനയിൽ 2018 മുതൽ ‘ബുള്ളറ്റ്’ ശ്രേണിയുടെ വിതരണക്കാരായ ഗ്രുപ്പൊ സിംപയുമായി സഹകരിച്ചാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ചെന്നൈയ്ക്കു പുറത്ത് കമ്പനിയുടെ ആദ്യ അസംബ്ലി പ്ലാന്റ് യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. ബ്യൂണസ് അയേഴ്സിനു സമീപം കംപാനയിൽ ഗ്രുപ്പൊ സിംപയ്ക്കുള്ള നിർമാണശാലയിലാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ അസംബ്ലിങ് പ്ലാന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അടുത്ത 12 മാസത്തിനകം തായ്‌ലൻഡിൽ അസംബ്ലിങ് ശാല സ്ഥാപിക്കാനും റോയൽ എൻഫീൽഡ് തയാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ബ്രസീലിലും പുതിയ അസംബ്ലിങ് ശാല സജ്ജീകരിക്കും.

റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന വിപണികൾ ബ്രസീലും അർജന്റീനയും കൊളംബിയയുമാണ്. ഇടത്തരം മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെ വിൽപന പരിഗണിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണി അർജന്റീന തന്നെ. ഇതു പരിഗണിച്ച് അർജന്റീനയിൽ അഞ്ചു സ്റ്റോറുകൾ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തുറന്നിരുന്നു. വിവിധ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലായി 31 സ്റ്റോറുകളും 40 റീട്ടെയ്ൽ ടച് പോയിന്റുകളുമാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിനുള്ളത്.

ആഗോളതലത്തിലാവട്ടെ അറുപതോളം രാജ്യങ്ങളിലാണു നിലവിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നത്. 82 ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾക്കു പുറമെ ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് അറുനൂറ്റി അറുപതോളം ഡീലർഷിപ്പുകളും റോയൽ എൻഫീൽഡിനുണ്ട്. മിൽവൗകി, ലണ്ടൻ, പാരിസ്, മാഡ്രിഡ്, ബാഴ്സലോന, മെൽബൺ, സാവോപോളൊ, ബൊഗോട്ട, മെഡെലിൻ, മെക്സിക്കോ സിറ്റി, ബ്യൂണസ് അയേഴ്സ്, ദുബായ്, ബാങ്കോക്ക്, ജക്കാർത്ത്, മനില, ഹോചിമിൻ സിറ്റി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

