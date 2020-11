രാജ്യത്തെ 69000 പമ്പുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ

വൈദ്യുത വാഹന വിൽപന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു രാജ്യത്തെ എല്ലാ പെട്രോൾ പമ്പിലും ബാറ്ററി ചാർജിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം. രാജ്യത്തുള്ള 69,000 പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഓരോ ഇ ചാർജിങ് കിയോസ്കെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കാനാണു തീരുമാനമെന്നു കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഢ്കരി വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തു വൈദ്യുത വാഹന വിൽപന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഊർജിത ശ്രമങ്ങളാണു സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് ഗഢ്കരി അവകാശപ്പെട്ടു. ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ചരക്ക്, സേവന നികുതി(ജി എസ് ടി) അഞ്ചു ശതമാനമായി കുറച്ചു. കൂടാതെ നികുതി നിർണയത്തിനായി ഇരുചക്ര, ത്രിചക്രവാഹനങ്ങളിലെ ബാറ്ററി വിലയെ വാഹനവിലയിൽ നിന്നു വേർപെടുത്താനും ധാരണയായി; വാഹന വിലയുടെ 30 ശതമാനത്തോളമാണു ബാറ്ററിയുടെ മൂല്യം.

ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം വ്യാപകമാക്കേണ്ടത് വൈദ്യുത വാഹന വിൽപന ഉയരാൻ സുപ്രധാനമാണെന്നും ഗഢ്കരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ടാണു രാജ്യത്തെ അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തോളം പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു വൈദ്യുത വാഹന ചാർജിങ് കിയോസ്കെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ചാർജിങ് സൗകര്യം വ്യാപകമാവുന്നതോടെ കൂടുതൽ പേർ വൈദ്യുത വാഹനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ആഗോളതലത്തിലെ തന്നെ പ്രധാന വാഹന നിർമാണമായി ഇന്ത്യ മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. പെട്രോളിനു പുറമെ എഥനോളും സമ്മർദിത പ്രകൃതി വാതക(സി എൻ ജി)വും ഇന്ധനമാക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഫ്ളെക്സ് എൻജിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഗഢ്കരി വാഹന നിർമാതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുതിയ വാഹന രൂപകൽപ്പനയിലും മോഡലുകളുടെ അവതരണത്തിലും നിർണായക മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായത്തിനു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.



ശക്തമായ ഗവേഷണ, വികസന വിഭാഗവും വിപുലമായ വിപണിയും സ്ഥിരതയുള്ള സർക്കാർ നയങ്ങളും പ്രതിഭാശാലികളായ യുവ എൻജിനീയർമാരുടെ ലഭ്യതയുമൊക്കെ ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടമാണെന്നും ഗഢ്കരി വിലയിരുത്തി. ഇരുചക്രവാഹന വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആഗോളതലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാതാക്കളായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.



English Summary: Government Plans To Set Up Electric Vehicle Charging Kiosks At 69,000 Petrol Pumps