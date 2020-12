ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ പുതിയ കാർ നിരത്തിൽ, ആദ്യയാത്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക്

പുത്തൻ കാർ വാങ്ങി നിരത്തിലിറക്കി ആദ്യ മിനിറ്റിൽ തന്നെ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലാവുക; യു കെയിലെ നോർത്താംപ്റ്റൻഷെർ പൊലീസാണു നിയമലംഘനത്തിന്റെ പേരിൽ ഷോറൂമിൽ നിന്നു പുറത്തു കടന്നയുടൻ പുത്തൻ റെനോ ‘മെഗാൻ’ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. നിരത്തിലിറങ്ങിയ ഉടൻ പൊലീസ് കാറുമായി നേർക്കുനേർ ഇടിക്കാൻ പോയതാണു പുതിയ ‘മെഗാ’ന്റെ ഉടമയ്ക്കു വിനയായത്. തുടർന്നു പൊലീസ് കാർ തടഞ്ഞപ്പോഴാണു താൻ ഷോറൂമിൽ നിന്നു പുതിയ കാറുമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയതാണെന്ന് ഉടമ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

കന്നിയാത്ര മുടക്കേണ്ടെന്നു പൊലീസ് കരുതിയെങ്കിലും ഷോറൂം വിടുംമുമ്പ് കാറിന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാത്തത് ഉടമയ്ക്കു വിനയായി. പുതിയ കാർ ഇൻഷുർ ചെയ്യാതെ ഷോറൂമിനു പുറത്തേക്കിറക്കിയ ഉടമ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തുകയായിരുന്നെന്നും ഈ നിയമലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെന്തെന്ന് ഏവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ എന്നുമായിരുന്നു നോർത്താംപ്റ്റൻഷെർ പൊലീസിന്റെ ട്വീറ്റ്. ഈ വെള്ളി നിറമുള്ള പുത്തൻ കാർ റിക്കവറി വാഹനത്തിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചിത്രവും ട്വീറ്റിനൊപ്പം പൊലീസ് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.



വാഹനത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെ റോഡിലോ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലോ ഓടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെന്നപോലെ യു കെയിലും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കനത്ത പിഴശിക്ഷയാണു യു കെയിൽ വാഹന ഉടമയെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

മാത്രമല്ല, ഇൻഷുറൻസില്ലാതെ വാഹനം നിരത്തിലിറക്കുന്നതാണു ട്രാഫിക് നിയമലംഘനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണമെന്നാണ് റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രചാരണ പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഒക്ടോബറിൽ നോർത്താംപ്റ്റൻഷെർ നടത്തിയ സർവേയിൽ വ്യക്തമായത്. കൗണ്ടിയിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയ 366 നിയമലംഘനങ്ങളുടെ പേരിൽ 64 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും 19 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



English Summary: Brand new car seized by police in UK after thirty seconds of being Purchased