ആദ്യവർഷം തന്നെ പ്രവർത്തനലാഭം, വിപണിയിൽ ബംബർ ഹിറ്റായി കിയ

കടുത്ത മത്സരത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണിയിൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ആദ്യവർഷം തന്നെ ലാഭം കൈവരിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ കിയ മോട്ടോഴ്സ്. കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷമായ 2019 - 20ൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വാഹനം നിർമിക്കാനും 10,838 കോടി രൂപ വരുമാനം നേടാനും ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോറിന്റെ സഹസ്ഥാപനമായ കിയയ്ക്കു സാധിച്ചു.

പലിശ, നികുതി തുടങ്ങി വിവിധ ബാധ്യതകൾ തീർക്കും മുമ്പ് 308 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭമാണ് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷം കമ്പനി നേടിയതെന്നും കിയ കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനു സമർപ്പിച്ച കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ പലിശയിനിത്തിലുള്ള കനത്ത ബാധ്യതയും തേയ്മാന ചെലവുമെല്ലാം ചേരുന്നതോടെ 2019 - 20ൽ 326 കോടി രൂപയുടെ അറ്റ നഷ്ടമാണു കിയ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.



ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണി, കഴിഞ്ഞ ദശാബ്ദത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച വർഷമാണു കിയ പ്രവർത്തന ലാഭവുമായി തകർപ്പൻ തുടക്കം കുറിച്ചതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പോരെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തന ലാഭം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കമ്പനികളൊന്നായും കിയ മാറിയിട്ടുണ്ട്. വിപണി സാഹചര്യം പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ടു ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും 240 കോടി ഡോളർ(ഏകദേശം 17,751 കോടി രൂപ) വരുമാനം നേടാനും കിയയ്ക്കു സാധിക്കുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. 2019 – 20ൽ 1.05 ലക്ഷം യൂണിറ്റ് വിൽപനയാണ് കിയ മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചത്; ഇതിൽ 20 ശതമാനത്തോളം കയറ്റുമതി വിഹിതമാണ്.

ജനറൽ മോട്ടോഴ്സും ഫോഡും ഫോക്സ്‌വാഗനുമൊക്കെ ദശാബ്ദത്തോളമായി ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇന്ത്യൻ യാത്രാവാഹന വിപണിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ശതമാനം സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു കണക്ക്. എന്നാൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം വിഹിതമാണു കിയ അവകാശപ്പെടുന്നത്; അതായതു ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിനും മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര(എം ആൻഡ് എം)യ്ക്കും തൊട്ടു പിന്നിൽ. വിൽക്കുന്നതു സെൽറ്റോസ്, കാർണിവൽ, സോണെറ്റ് എന്നീ മൂന്നു മോഡലുകളാണെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(യു വി) വിഭാഗത്തിൽ 13 – 15% ആണു കിയയുടെ വിഹിതം. 2019 – 20 നിക്ഷേപിച്ച 2,501 കോടി രൂപയടക്കം മൊത്തം 8,771 കോടിയുടെ നിക്ഷേപമാണു കിയ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കിയ കൂടിയെത്തിയതോടെ ഹ്യുണ്ടേയ് ഗ്രൂപ് 2019 – 20ൽ ഇന്ത്യയിൽ നേടിയ വരുമാനം നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയുടെ 63 ശതമാനത്തോളമായി ഉയർന്നു. ഹ്യുണ്ടേയ് – കിയ സഖ്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിൽ 23 – 24% വിഹിതവും സ്വന്തമാണ്. ഓരോ വാഹനം വിൽക്കുമ്പോഴും കിയ നേടുന്ന ശരാശരി വരുമാനം 10.20 ലക്ഷം രൂപയാണ്; മാരുതി സുസുക്കിക്കും ഹ്യുണ്ടേയിക്കും ഓരോ കാർ വിൽക്കുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന തുകയും 1.5 മുതൽ 2.1 ഇരട്ടി വരെ വരുമിത്.



കണക്കുകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കിയയുടെ വരുമാനം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ യാത്രാവാഹന വിഭാഗത്തിന്റെ ഒപ്പവുമെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കിയ 2.9% പ്രവർത്തന ലാഭം നേടുമ്പോൾ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് യാത്രാവാഹന വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 9.8% നഷ്ടത്തിലാണെന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ലാഭ മാർജിന് 9.7 ശതമാനവും ഹ്യുണ്ടേയിയുടേത് 10.06 ശതമാനവുമാണ്.



