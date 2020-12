72 മണിക്കൂറിൽ വിറ്റു തീർന്ന് പുതിയ ജിംനി, മെക്സിക്കോയിലും സൂപ്പർഹിറ്റ്

പുറത്തിറങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മുന്നേറുകയാണ് സുസുക്കി ജിംനി. ജപ്പാനിലും യൂറോപ്പിലേയും മികച്ച വിജയത്തിന് ശേഷം മെക്സികോയിലും സൂപ്പർഹിറ്റാണ് പുതിയ ജിംനി. ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ച് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മെക്സിക്കോയ്ക്കായി 1000 ജിംനികളാണ് വിറ്റു തീർന്നത്. ജിംനിക്ക് ലഭിച്ച മികച്ച പ്രതികരണത്തിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും അടുത്ത വർഷം ആദ്യം മുതൽ ജിംനിയുടെ വിതരണം ആരംഭിക്കുമെന്നും സുസുക്കി അറിയിച്ചു.

സുസുക്കിയുടെ ചെറു എസ്‍യുവിയായ ജിംനിയെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും എത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണയോട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്ന ജിംനിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പരീക്ഷണയോട്ടം നടത്തുന്നത് ജിംനിയുടെ 3 ഡോർ പതിപ്പാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എത്തുക 5 ഡോർ പതിപ്പായിരിക്കും. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ അരങ്ങേറിയതു മുതൽ വൻ ഡിമാന്റാണ് സുസുക്കി ജിംനിക്ക്. ജപ്പാനിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചൂടപ്പം പോലെ വിറ്റുപോകുന്ന ജിംനി കഴിഞ്ഞ ന്യൂഡൽഹി ഓട്ടോഎക്സ്പോയിലെ പ്രധാന താരമായിരുന്നു. വൈഡബ്ല്യു ഡി എന്ന കോഡുനാമത്തിൽ വികസിപ്പിക്കുന്ന 5 ‍ഡോർ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല മറ്റു രാജ്യാന്തര വിപണിയിലും എത്തിയേക്കും.

നിലവിൽ സുസുക്കിയുടെ ജപ്പാനിലെ കൊസായി പ്ലാന്റിലാണ് വാഹനം നിർമിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ജിംനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന മികച്ച പ്രചാരം ഉത്പാദനം കൂട്ടാൻ സുസുക്കിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുജറാത്തിൽ സുസുക്കി സ്ഥാപിച്ച നിർമാണശാലയിൽ നിന്നാവും ജിംനി പുറത്തെത്തുകയെന്നാണു സൂചന. തുടർന്ന് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്കുള്ള ജിംനി കയറ്റുമതിയും ഈ ശാലയിൽ നിന്നാവും. മാസം 4000 മുതൽ 5000 വരെ യൂണിറ്റ് നിർമിക്കാനാണ് മാരുതിയുടെ പദ്ധതി. തുടക്കത്തിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിക്കും അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കുമായുള്ള ജിംനി ഗുജറാത്ത് ശാലയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങും. 5 ഡോർ, 3 ഡോർ വകഭേദങ്ങളാണ് ഗുജറാത്തിലെ പ്ലാന്റിൽ നിർമിക്കുക.



മാരുതിയുടെ പ്രീമിയം ഡീലർഷിപ്പായ നെക്സ വഴി വിൽപനയ്ക്കെത്തുന്ന ജിംനിയുടെ വില 10 ലക്ഷത്തിൽ താഴ ഒതുക്കാനായിരിക്കും കമ്പനി ശ്രമിക്കുക. 2018 ൽ ജപ്പാനിലായിരുന്നു നാലാം തലമുറ ജിംനിയുടെ അരങ്ങേറ്റം പിന്നാലെ വിവിധ വിദേശ വിപണികളിലും തരംഗമായി മാറി. ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവിങിനു പുറമെ യാത്രാസുഖവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് നാലാം തലമുറ വാഹനത്തിന്റെ രൂപകൽപന. ദൃഢതയുള്ള ലാഡർ ഫ്രെയിം ഷാസിയും എയർ ബാഗ്, എ ബി എസ്, ഇ എസ് പി, പവർ സ്റ്റീയറിങ്, റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് സെൻസറുമൊക്കെയുള്ള ടച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ന്മെന്റ് സിസ്റ്റം വാഹനത്തിലുണ്ടാവും.



600 സിസി, 1.5 ലീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് എൻജിൻ സാധ്യതകളോടെയാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ജിംനി വിൽപനയിലുള്ളത്. ഇതിൽ 1.5 ലീറ്റർ എൻജിൻ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിന് ലഭിക്കും. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ വിൽക്കുന്ന എർട്ടിഗയ്ക്കും സിയാസിനും എക്സ് എൽ 6നും കരുത്തു പകരുന്ന എൻജിന് എകദേശം 104 എച്ച്പി കരുത്തും 138 എൻ എം ടോർക്കുമുണ്ട്. കൂടാതെ ഫോർവീൽ ഡ്രൈവ് മോഡലുമുണ്ടാകും.



English Summary: Suzuki Jimny Sold Out In Mexico In Just 72 Hours