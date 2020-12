ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടം, കാർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട്: ഡ്രൈവറെ പൊക്കി മോട്ടർവാഹന വകുപ്പ് – വിഡിയോ

സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ മത്സരയോട്ടം നിരവധി അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. സമയം പാലിക്കാനെന്ന പേരിൽ ഇവർ നടത്തുന്ന മരണപ്പാച്ചിൽ നിരപരാധികളുടെ ജീവനായിരിക്കും തുലാസിലാക്കുക. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ വിഡിയോ.

എതിരെ വാഹനം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്ന പ്രാഥമിക നിയമം പോലും പാലിക്കാതെയാണ് ബസ് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. രണ്ടു ബസുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട കാർ ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് അപകടത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്.



ബസിൽ ഇരുന്ന ആരോ പകർത്തിയ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് ബസ് ഡ്രൈവർക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ്.



English Summary: Kerala Private Bus High Speed Chase and Overtake Finally Ended up in MVD hands