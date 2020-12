ഓടുന്ന കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ ഇരുന്ന് മദ്യപാനം; വിഡിയോ വൈറൽ, യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

ഓടുന്ന കാറിന്റെ വിൻഡോയിൽ ഇരുന്നുള്ള മദ്യപാന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ. മുംബൈ വെസ്റ്റേൺ എക്സ്പ്രെസ് വേയില്‍ ഡിസംബർ 2 ന് പുലർച്ചെ 1.25 ആണ് സംഭവം നടന്നത് എന്നാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ വിഡിയോ പുറത്തുവിട്ട ആൾ പറയുന്നത്.

മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്തെ ഹൈവേയിലാണ് യുവാക്കൾ അഭ്യാസം കാണിച്ചത്. കാറിന്റെ പിൻ വിൻഡോകളിൽ കുപ്പികളുമായി ഇരുന്ന് യുവാക്കൾ മദ്യപിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് പുറത്തുവന്നത്. വിഡിയോ വൈറലായതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ പിന്തുടർന്ന് യുവാക്കൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തു എന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



മുംബൈ താക്കുർ കോംപ്ലക്സിൽ താമസിക്കുന്ന മൂന്നു യുവാക്കളായിരുന്നു കാറിലെന്നും മറ്റു റോഡ് യാത്രക്കാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കിയതിനും അപകടകരമായ ഡ്രൈവിങ്ങിനും ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.



മദ്യം വില്ലനാകുമ്പോൾ



മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധിയാണ്. രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന മിഥ്യാധാരണയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. മദ്യപിച്ചാൽ കൈകാലുകളുടെ സന്തുലനം പാടെ തകരാറിലാവുന്നു . കൂടാതെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ വേഗം, അകലം എന്നിവ കണക്കാക്കാനുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ കഴിവും താറുമാറാകുന്നു. ഇതോടെ കൃത്യസമയത്ത് ഉചിതമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനാവാതെ വരുന്നു. കൂടാതെ അപകടസാധ്യതയോട് ഉടനടി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു. മദ്യം അമിതമായാൽ കാഴ്ച്ചയ്ക്കും കാര്യമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. കൂടാതെ വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ വേണ്ട ഏകാഗ്രതയ്ക്ക് കുറവുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇക്കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കരുത് എന്നു പറയുന്നത്.



