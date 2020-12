ഇലക്ട്രിക് വരും എല്ലാം ശരിയാകും, പക്ഷേ എന്ന്?

വാഹന ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഭാവി വൈദ്യുതിയിലാണെന്ന് ഏതാണ്ട് ലോകം അംഗീകരിച്ച മട്ടാണ്. ഇനി വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ സമഗ്രാധിപത്യത്തിലേക്ക് എത്രകാലം കൂടി കാത്തിരിക്കണമെന്ന ചോദ്യം മാത്രമേ ഉയരുന്നുള്ളൂ. ലോകത്തെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളോടുള്ള(ഇവി) ഇഷ്ടം നയങ്ങളിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് കാത്തിരിപ്പിന് അധികം നീളമുണ്ടാവില്ലെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ബ്ലൂംബര്‍ഗ് എന്‍ഇഎഫിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും അവിടേക്ക് തന്നെയാണ് വിരല്‍ ചൂണ്ടുന്നത്.

2025 ആകുമ്പോഴേക്കും ആഗോള പാസഞ്ചര്‍ വാഹനവിപണിയില്‍ വില്‍ക്കപ്പെടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ പത്ത് ശതമാനവും വൈദ്യുതിയില്‍ ഓടുന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് ബ്ലൂംബര്‍ഗ് എന്‍ഇഎഫ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ ആഗോള വൈദ്യുതി കാറുകളുടെ വിപണിവിഹിതം മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമാണ്. ഇത് 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും റോഡിലുള്ള കാറുകളില്‍ 31ശതമാനവും വൈദ്യുതി ഇന്ധനമാക്കുന്നവയായിരിക്കുമെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗ് എന്‍ഇഎഫ് പറയുന്നു. മുനിസിപ്പല്‍ ബസുകളില്‍ ഇത് 67 ശതമാനവും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്‍ 47ശതമാനവും ചെറുകിട വാഹനങ്ങളില്‍ 24ശതമാനവുമായി വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വര്‍ധിക്കും.



ഇനി യാത്രികരുടെ എണ്ണം നോക്കിയാല്‍ ബ്ലൂംബര്‍ഗ് എന്‍ഇഎഫിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2040 ആകുമ്പോഴേക്കും 50 കോടി പേരെങ്കിലും വിവിധ യാത്രകള്‍ക്കായി വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കും. ആകെ 160 കോടി യാത്രാ വാഹനങ്ങളാണ് അപ്പോഴുണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ആഗോളതലത്തില്‍ ഫോസില്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കും വാഹനങ്ങള്‍ക്കുമായിരിക്കും മുന്‍തൂക്കം.



യൂറോപിലെ വലിയ യാത്രാ വാഹനങ്ങളില്‍ ഇന്ധനം വൈദ്യുതിയാക്കുന്നത് രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യയേയും ജപ്പാനേയും പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ കാറുകള്‍ വൈദ്യുതിയിലേക്ക് മാറാന്‍ പത്തുവര്‍ഷത്തോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രവചിക്കുന്നു. വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുമായിരിക്കും മുന്‍പന്തിയിലുണ്ടാവുക. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയിലെ 72ശതമാനം യാത്രാ വാഹനങ്ങളും വൈദ്യുതിയിലായിരിക്കും ഓടുക. 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും പകുതി കാറുകളെങ്കിലും വൈദ്യുതി ഇന്ധനമാക്കുമെന്നാണ് യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.



യൂറോപിനേയും ചൈനയേയും അപേക്ഷിച്ച് അമേരിക്കയുടെ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം സാവധാനമാകുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കരുതുന്നു. ആവശ്യത്തിന് റീ ചാര്‍ജിങ് സ്‌റ്റേഷനുകളില്ലെന്നതാണ് അമേരിക്ക നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന്. എന്നാല്‍, മറ്റൊരു ഏഷ്യന്‍രാജ്യമായ ദക്ഷിണ കൊറിയയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിലുള്ള നയം തന്നെ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമാണ്. അതേസമയം 2025ന് ശേഷമേ പ്രധാന വാഹന നിര്‍മാതാക്കളുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ ജപ്പാനില്‍ വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങള്‍ വ്യാപകമാവൂ എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു. വാഹനങ്ങളുടെ ഭാവി വൈദ്യുതിയിലാണെന്നും അത് സമീപ ഭാവിയില്‍ തന്നെ നടക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട്.



English Summary: The future of cars is electric – but how soon is this future?