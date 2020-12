ഇരുപതിന്റെ പകിട്ടിൽ ‘ആക്ടീവ’; ആഘോഷമാക്കാൻ ഹോണ്ട

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മേൽവിലാസം നേടിക്കൊടുത്ത ഗീയർരഹിത സ്കൂട്ടറായ ‘ആക്ടീവ’യുടെ ഇരുപതാം വാർഷികം ആഘോഷം കേമമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ജാപ്പനീസ് നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യ (എച്ച് എം എസ് ഐ). രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടു തികയ്ക്കുന്ന ‘ആക്ടീവ’യുടെ പ്രത്യേക പതിപ്പ് ഈ മാസം ആദ്യം കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴാവട്ടെ രണ്ടു ദശാബ്ദമായി തുടരുന്ന ‘ആക്ടീവ’യുടെ കുതിപ്പ് ഇതിവൃത്തമാക്കി പുതിയ പരസ്യപ്രചാരണം സംഘടിപ്പാനാണ് ഹോണ്ട ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഹോണ്ട ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഉൽപന്നം എന്നതു മാത്രമല്ല ആക്ടീവയുടെ പെരുമ. മറിച്ച് സ്ഥിരമായി തകർപ്പൻ വിൽപ്പന കൈവരിച്ച് കാലങ്ങളായി വിപണി വാഴുന്ന കമ്യൂട്ടർ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കു പോലും വെല്ലുവിളി ഉയർത്താൻ ആക്ടീവയ്ക്കു സാധിച്ചു എന്നതാണ് ഈ സ്കൂട്ടറിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നത്.

വർഷങ്ങളായി രാജ്യത്ത് ഏറ്റവുമധികം വിൽക്കപ്പെടുന്ന സ്കൂട്ടർ ആക്ടീവയാണ്. അതിനുമപ്പുറം വിൽപ്പന കണക്കെടുപ്പിൽ ഹീറോ സ്പ്ലെൻഡറിനോടും മറ്റും കിട പിടിക്കുന്ന പ്രകടനവും പലപ്പോഴും ആക്ടീവ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2001ൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ആക്ടീവയെ പലതവണ പരിഷ്കരിച്ചും നവീകരിച്ചുമാണ് എച്ച് എം എസ് ഐ ഇപ്പോഴും ഈ സ്കൂട്ടറിന്റെ പ്രസക്തി നിലനിർത്തുന്നത്.

ആക്ടീവയെ പങ്കാളിയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളും അവരുടെ സ്കൂട്ടറുമായുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് പുതിയ പ്രചാരണത്തിൽ ഹോണ്ട അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ആക്ടീവയുടെ 20–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൽ അഭിമാനവും ആഹ്ലാദവുമുണ്ടെന്നായിരുന്നു എച്ച്എംഎസ്ഐ വിൽപ്പന, വിപണന വിഭാഗം ഡയറക്ടർ വൈ എസ് ഗുലേരിയയുടെ പ്രതികരണം. ആക്ടീവയെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയ രണ്ടു കോടിയിലേറെ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇത് ആഘോഷവേളയാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ജൈത്രയാത്ര 21–ാം വർഷത്തിലേക്കു കടക്കുമ്പോൾ രണ്ടു പുതുവർണങ്ങളിലാണ് ആക്ടീവ വാർഷിക പതിപ്പ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നത്: മാറ്റ് മെച്വർ ബ്രൗൺ മെറ്റാലിക്കും പേൾ നൈറ്റ് സ്റ്റാർ ബ്ലാക്കും. സ്കൂട്ടറുകളുടെ പിന്നിലെ ഗ്രാബ് റയിലിന് അനുയോജ്യമായ നിറമാണ് ഹോണ്ട അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വർണ വർണത്തിലുള്ള ആക്ടീവ ചിഹ്നത്തിനൊപ്പം 20–ാം വാർഷിക വിളംബരമായി തിളങ്ങുന്ന പ്രത്യേക ലോഗോയും സ്കൂട്ടറിലുണ്ട്. മുന്നിലും പിന്നിലും കറുപ്പ് വീൽ ഇടംപിടിക്കുന്നതാണു മറ്റൊരു സവിശേഷത.

English Summary: Honda activa celebrates 20 years in India with launch of new campaign