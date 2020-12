വരുന്നു സോളാര്‍ റോബോട്ടിക് ബോട്ടുകള്‍; കൊച്ചിക്കും പ്രയോജനം ചെയ്യും, അഭിമാനം ഈ നേട്ടം

The solar-powered vehicle developed by IIT-Madras | Source: National Technology Centre for Ports, Waterways and Coasts