പൊലീസും കർട്ടനിടേണ്ട, വാഹനങ്ങളിലെ കർട്ടനും കറുത്ത ഫിലിമും അടിയന്തരമായി നീക്കാൻ ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൊലീസ് വാഹനങ്ങളിലെ വിൻഡോ കർട്ടനുകളും വാഹനത്തിനു മുന്നിലെ ബുൾ ബാറും ഗ്ലാസിലെ കറുത്ത ഫി‍ലിമുകളും അടിയന്തരമായി നീക്കം ചെയ്യാൻ ഡിജിപി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശം നൽകി. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽനിന്ന് പൊലീസ് ഇവ നീക്കം ചെയ്യുകയും സർക്കാർ വാഹനങ്ങളിൽ അതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നു ഡിജിപിയുടെ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

വിൻഡോ കർട്ടനുകളും മറ്റും മാറ്റിയെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് വകുപ്പുകളുടെ ‍മേ‍ധാവിക്കായിരിക്കും. കർട്ടനുകളും കറുത്ത ഫി‍ലിമും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനു പൊലീസ് നടപടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഇതെല്ലാം ഉപ‍യോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു.

വിൻഡോ ക‍ർട്ടനുകൾക്കും കറുത്ത ഫി‍ലിമുകൾക്കും കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന ഭേദഗതി അനുസരിച്ച് 5000 രൂപ വരെ പിഴ ഇ‍ടാക്കാനാകും. സുപ്രീംകോടതി വിധി പ്രകാരമാണ് കാ‍റുകളിലെ ഗ്ലാസിൽ പതി‍ച്ചിരുന്ന കറുത്ത ഫി‍ലിമുകൾ നീക്കം ചെയ്തത്. ഇവയുടെ സ്ഥാനത്തു കർട്ടനുകൾ ഇടംപിടിച്ചു.

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങളിലും ഗതാഗത വകുപ്പിലെ വാഹനങ്ങളിലും കർട്ടൻ ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ, കാഴ്ച മറ‍യ്ക്കുന്നതെന്തും നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞതോടെ കർട്ടനുകളും നിയമവിരുദ്ധമായി. വാഹനത്തിൽ ബുൾ ബാർ, ക്രാഷ് ഗാർഡ് എന്നിവ ഘ‍ടിപ്പിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

