റോയൽ എൻഫീൽഡ് 650 ട്വിൻസിന് ഇനി അലോയ് വീലിന്റെ പകിട്ടും

‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് ഓപ്ഷനൽ വ്യവസ്ഥയിൽ അലോയ് വീൽ ലഭ്യമാക്കാൻ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഒരുങ്ങുന്നു. പഴമയുടെ സ്പർശനം നൽകാനായി രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അരങ്ങേറിയ ‘650 ഇരട്ടകൾ’ക്ക് സ്പോക്ക് വീലാണു നിലവിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വിദേശ വിപണികളിലും മികച്ച സ്വീകാര്യത കൈവരിച്ച ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650, കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650 ബൈക്കുകൾക്ക് അലോയ് വീൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന അക്സസറി കിറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനാണു റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ആലോചന.

കാഴ്ചപ്പകിട്ടിൽ ഒട്ടും പിന്നിലല്ലെങ്കിലും ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ ബൈക്കുകളെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാനുള്ള വഴികളാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് തേടുന്നത്. ഇതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്ന സവിശേഷ അക്സസറി കിറ്റിലാവും അലോയ് വീലുകളും ഇടംപിടിക്കുക. കൂടാതെ വരുംനാളുകളിൽ ‘ട്രിപ്പർ നാവിഗേഷൻ’ സൗകര്യവും ‘650 ഇരട്ടകളി’ൽ ലഭ്യമായേക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം അവതരിപ്പിച്ച ‘മീറ്റിയോർ 350’ റിട്രോ ക്രൂസറിലാണു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇതാദ്യമായി ‘ട്രിപ്പർ നാവിഗേഷൻ’ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയത്. വൈകാതെ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുമെന്നു കരുതുന്ന പുതുതലമുറ ‘ക്ലാസിക് 350’ ബൈക്കിലും ഈ ‘ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ’ സൗകര്യമുണ്ടാവുമെന്നാണു സൂചന.



ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറത്ത് റോയൽ എൻഫീൽഡിനു ശക്തമായ മേൽവിലാസവും സാന്നിധ്യവും നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ‘ഹിമാലയൻ’ കൂടി ചേർന്നാണ്. പോരെങ്കിൽ യു കെയിൽ ഏറ്റവുമധികം വിൽപ്പനയുള്ള ബൈക്ക് എന്ന പെരുമയും ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’ അടുത്തയിടെ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.



വിലയിലായാലും സാങ്കേതിക മികവിലായാലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ‘ഇന്റർസെപ്റ്റർ 650’, ‘കോണ്ടിനെന്റൽ ജി ടി 650’ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കു നേരിട്ട് മത്സരമില്ലെന്ന സ്ഥിതിയാണ്. ഇരു ബൈക്കുകൾക്കും കരുത്തേകുന്നത് 649 സി സി, പാരലൽ ട്വിൻ എൻജിനാണ്; 7,250 ആർ പി എമ്മിൽ 47 പി എസ് വരെ കരുത്തും 5,250 ആർ പി എമ്മിൽ 52 എൻ എമ്മോളം ടോർക്കുമാണ് ഈ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുക. ആറു സ്പീഡ് ഗീയർബോക്സാണു ട്രാൻസ്മിഷൻ.



English Summary: Royal Enfield 650 Twins Likely To Get Optional Alloy Wheels