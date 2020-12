അതിവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ലോറിയുടെ പുറകിലിടിച്ചു, ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം: വിഡിയോ

അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ടാങ്കർ ലോറിയുടെ പുറകിലിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 5 പേർ മരിക്കുകയും 3 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിൽ നിന്നു ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച കുടുംബത്തിന് മധ്യപ്രദേശിലെ ടോൾ പ്ലാസയിൽ വച്ചാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്.

ടോൾ നൽകുന്നതിനായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയുടെ പിന്നിൽ കാർ വന്നിടിക്കുകയായിരുന്നു. അമിതവേഗമാണ് അപകട കാരണം എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. വിജയ് ബഹാദൂർ പട്ടേൽ ഭാര്യ സരിതയും രണ്ടു മക്കളും തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്ത ഒരു യുവതിയുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മറ്റൊരു യുവതിയേയും രണ്ടു കുട്ടികളേയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



അപകടം നടന്നപ്പോൾ വിജയ് ബഹാദൂർ പട്ടേലായിരുന്നു വാഹനമോടിച്ചത്. ഉറങ്ങിപ്പോയതാകാം അപകടത്തിൽ കാരണമെന്നും അമിതവേഗമാണ് മരണ സംഖ്യ ഉയർത്തിയെതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: A car collided with a tanker parked at the toll plaza, 5 including 3 women died