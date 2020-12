ടാറ്റയുടെ സ്പോർട്ടി ഹാച്ച്ബാക്ക്, ആൾട്രോസ് ടർബോ അടുത്ത മാസം

പ്രീമിയം ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസിന്റെ ടർബോ പെട്രോൾ പതിപ്പ് മിക്കവാറും അടുത്ത മാസം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയേക്കും. വരുന്ന 13ന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ടാറ്റ ആൾട്രോസ് ഇവന്റ് ഏറെ നാളായി പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിലുള്ള ആൾട്രോസ് ടർബോ പെട്രോളിന്റെ അവതരണമാവുമെന്നാണു സൂചന. പകരം ആൾട്രോസിന്റെ ഏതെങ്കിലും പരിമിതകാല പതിപ്പ് ചടങ്ങിൽ അനാവൃതമാവാനുള്ള സാധ്യതയും പൂർണമായും തള്ളാനാവില്ല.

ഈ വർഷം ആദ്യമാണ് ‘ആൾട്രോസ്’ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത്; നിലവിൽ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകളോടെ കാർ ലഭ്യമാണ്. അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സ് മാത്രമാണ് ഏക ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യത. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, പുത്തൻ അവതരണത്തിനൊപ്പം ഇരട്ട ക്ലച് ട്രാൻസ്മിഷനും ഇടംപിടിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്.

കാറിലെ 1.2 ലീറ്റർ, ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിന് 110 പി എസോളം കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ടാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. എൻജിനു കൂട്ടായി അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗീയർബോക്സിനൊപ്പം ഏഴു സ്പീഡ് ഇരട്ട ക്ലച് ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമുണ്ടാവും. പുറംമോടിയിൽ സാധാരണ ‘ആൾട്രോസി’ൽ നിന്നു വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമൊന്നും ‘ആൾട്രോസ് ടർബോ’യിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ല. പിൻ ടെയിൽഗേറ്റിനു താഴെ പിടിപ്പിച്ച ‘ടർബോ’ ബാഡ്ജിങ്ങാവും പ്രധാന വ്യത്യാസം; മുൻ ഗ്രില്ലിലും സമാന ബാഡ്ജിങ്ങിനു സാധ്യതയുണ്ട്.



കോംപാക്ട് എസ് യു വിയായ ‘നെക്സനി’ലെ ടെക്ടോണിക് ബ്ലൂ നിറത്തിലും ‘ആൾട്രോസ് ടർബോ’ വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടാവും. നിലവിൽ ‘ആൾട്രോസ്’ ഈ നിറത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കില്ല. പുത്തൻ അവതരണത്തിലൂടെ ഹ്യുണ്ടേയ് ‘ഐ 20 ടർബോ’യെയും ഫോക്സ്വാഗൻ ‘പോളൊ’യെയുമാവും ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഉന്നമിടുന്നത്. ഷോറൂമിൽ 7.99 ലക്ഷം മുതൽ 8.59 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു ടാറ്റ ‘ആൾട്രോസ് ടർബോ’യ്ക്കു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില നിലവാരം.



