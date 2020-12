ഹോണ്ട സിവിക്, സിആർ-വി മോഡലുകൾ നിർത്തി

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ പ്ലാന്റ് പൂട്ടും; മറ്റു കാറുകളുടെ ഉൽപാദനം ഇനി രാജസ്ഥാനിലെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന്

ന്യൂഡൽഹി∙ ജാപ്പനീസ് കാർ നിർമാതാക്കളായ ഹോണ്ട ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലുള്ള നിർമാണ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. വാഹന, സ്പെയർ പാർട്സ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനി രാജസ്ഥാനിലെ തപൂകര പ്ലാന്റിൽ നിന്നായിരിക്കും. നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച്, ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫാക്ടറി പൂട്ടുന്നതെന്ന് ഹോണ്ട കാർസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്സിഐഎൽ) അറിയിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം ഈ പ്ലാന്റിൽ ഉൽപാദിപ്പിച്ചിരുന്ന സിവിക്, സിആർ-വി കാർ മോഡലുകൾ ഹോണ്ട ഇന്ത്യയിൽ നിർത്തും.

ഹോണ്ട സിവിക്

എന്നാൽ ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ ഹെഡ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരും. ജീവനക്കാരിൽ മിക്കവരും സ്വയം വിരമിക്കൽ പദ്ധതി(വിആർഎസ്) സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബാക്കിയുള്ളവരെ തപൂകര പ്ലാന്റിലേക്കു പുനർവിന്യസിക്കുമെന്നും ഹോണ്ട അറിയിച്ചു. ഇടത്തരം, ചെറുകാർ ഉൽപാദനം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹോണ്ട ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പ്ലാന്റ് ആണ് തപൂകരയിലേത്. വലിയ കാറുകൾ ഇവിടെ നിർമിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് സിവിക്, സിആർ-വി മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പിൻവലിക്കുന്നതെന്നും അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്ക് ഈ വാഹനങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ കമ്പനി തുടരുമെന്നും ഹോണ്ട പറഞ്ഞു.

English Summary: Honda Civic, CR-V discontinued in India as production stops at Greater Noida plant