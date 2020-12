തൃശൂർ∙ ഫാസ്‌ടാഗില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്കു രാജ്യത്തെ എല്ലാ ടോൾ പ്ളാസകളിലും ജനുവരി ഒന്നുമുതൽ ഇരട്ടി തുക കൊടുക്കേണ്ടിവരും. മാത്രമല്ല അവിടെവച്ചുതന്നെ ഫാസ്‌ടാഗ് എടുക്കേണ്ടിയും വരും. അതായത് അന്നുമുതൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ പണം കൊടുത്തു പോകാനാകൂ. അതോടെ നിങ്ങളുടെ വാഹനത്തിൽ ഫാസ്‌ടാഗ് വരും.

പാലിയേക്കരയിൽ കൗണ്ടർ നിര



പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ളാസയ്ക്കു സമീപം ഫാസ് നൽകുന്ന കൗണ്ടറുകളുടെ നിരതന്നെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർസി ബുക്കും വിലാസ ം തെളിയിക്കുന്ന രേഖയും നൽകിയാൽ 15 മിനിറ്റിനകം ഫാസ് ടാഗ് ഇവിടെനിന്നു നൽകും. ടോളിനു മുൻപ് ഇതെടുത്തവർക്കു 75 രൂപ നൽകി കടന്നുപോകാം. എടുക്കാത്തവർ 150 രൂപ നൽകിയ ശേഷം ഫാസ് ടാഗ് വാങ്ങണം. തിരഞ്ഞടുക്കപ്പെട്ട ബാങ്കുകളിൽനിന്നു നേരിട്ടും ഓൺലൈൻ വഴിയും ടാഗ് വാങ്ങാം.



തിരക്കോടു തിരക്ക്

ഫാസ്‌ടാഗില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഒരു ട്രാക്കു മാത്രമേ പാലിയേക്കരയിലുണ്ടാകൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടാഗില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ ടോൾ പ്ളാസ കടക്കാൻ ഏറെ നേരം കാത്തു കിടക്കേണ്ടിവരും. ഇന്നലെ 30 മിനിറ്റിലേറെയാണു കാത്തു കിടക്കേണ്ടി വന്നത്.

20,000 വാഹനങ്ങൾക്കു പാസില്ല

ടോൾ പ്ളാസയിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടന്നുപോയതു 45,000 വാഹനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ 20,000 വാഹനം ടാഗില്ലാതെ പണം കൊടുത്താണു കടന്നുപോയത്.വരും ദിവസങ്ങളിൽ ക്രിസ്മസ് തിരക്കുവരുന്നതോടെ 50,000 വാഹനംവരെ കടന്നുപോയേക്കുമെന്നാണു കഴിഞ്ഞ കാല കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ടോൾ പ്ളാസയിലെ ടാഗില്ലാ കൗണ്ടറിൽ വൻ തിരക്കാകും. പ്ളാസ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം ദേശീയ പാത അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പ്ളാസ അധികൃതർ സർക്കാർ സഹായം തേടും.

English Summary: Vehicles without FASTag will pay double toll from January 1