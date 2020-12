വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആളുമായി പോയ ആംബുലൻസിന് അപകടം–വിഡിയോ

വാഹനാപകടത്തിൽ പെട്ട ആളുമായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിച്ച ആംബുലൻസിന് മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ പെട്ടു. കർണ്ണാടകയിലെ ബ്രഹ്മഗിരി ജില്ലയിലെ കാപ്പു എന്ന സ്ഥലത്തെ ഹൈവേയിൽ വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്. വാഹനാപകടത്തിൽ പെട്ടയാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എത്തിയ ആംബുലൻസ് ഒരു ലോറിയുടേയും കാറിന്റേയും അപകടത്തിനിടയിൽ പെടുകയായിരുന്നു.

ഒമ്നി ആംബുലൻ‌സിൽ കാർ ചെറുതായൊന്നു തട്ടിയെങ്കിലും അതു കാര്യമാക്കാതെ ആംബുലൻസ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഹൈവേയുടെ വലതു വശത്തെ വരിയിൽ പരിക്കേറ്റയാളെ കയറ്റാനായി ആംബുലൻസ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്നതുകൊണ്ട് ലോറി ഇടത്തേയ്ക്ക് വെട്ടിച്ചതാകാം അപകട കാരണം എന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപകടത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.



