മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് സ്കോർപിയൊ മാത്രമല്ല സ്കോർപിയോണും

തേൾ എന്ന് അർഥം വരുന്ന ‘സ്കോർപിയോൺ’ എന്ന പേരിന്റെ റജിസ്ട്രേഷൻ സ്വന്തമാക്കി ‘സ്കോർപിയൊ’ നിർമാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുമ്പോൾ ‘സ്കോർപിയൊൺ’ എന്ന പേരിലെ അവസാന ‘എൻ’ വലിയ അക്ഷരത്തിലാക്കിയുള്ള വകഭേദങ്ങൾക്കും മഹീന്ദ്ര അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പേറ്റന്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായ പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. ‘മഹീന്ദ്ര സ്കോർപിയോൺ’ എന്ന മുഴുവൻ പേര് സ്വന്തമാക്കാനും കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

മഹീന്ദ്രയുടെ അപേക്ഷ വിലയിരുത്തലിനായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 22നാണു മഹീന്ദ്ര ഈ പുതിയ പേരുകളുടെ പകർപ്പവകാശത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. ‘സ്കോർപിയോൺ’ എന്ന വ്യാപാരനാമത്തിനുള്ള മഹീന്ദ്രയുടെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണു സൂചന. ഇതിനു പുറമെ ‘സ്കോർപിയൊ സ്റ്റിങ്’ എന്ന വ്യാപാര നാമം സ്വന്തമാക്കാനും മഹീന്ദ്ര അടുത്തയിടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത വർഷം മധ്യത്തിൽ പുറത്തെത്തുമെന്നു കരുതുന്ന നവീകരിച്ച ‘സ്കോർപിയൊ’യ്ക്കു വേണ്ടിയാണു മഹീന്ദ്ര പുതിയ പേരു തേടുന്നത്. പുത്തൻ ‘സ്കോർപിയൊ’യുടെ മുന്തിയ വകഭേദങ്ങൾക്കായി വിവിധ പേരുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാനാവണം മഹീന്ദ്രയുടെ ശ്രമം.



രൂപകൽപ്പനയിലും അകത്തളത്തിലെ സൗകര്യങ്ങളിലും സംവിധാനങ്ങളിലും അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുത്തോടെയാവും പുതിയ ‘സ്കോർപിയൊ’ എത്തുകയെന്നാണു പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ നൽകുന്ന സൂചന. കിയയുടെ ‘സെൽറ്റോസി’നെയും ഹ്യുണ്ടേയ് ‘ക്രേറ്റ’യെയുമൊക്കെ നേരിടാൻ പോന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെയായിട്ടാവും പുത്തൻ ‘സ്കോർപിയൊ’യുടെ വരവ്.



ഒപ്പം പുത്തൻ ‘ഥാറി’ലെ രണ്ടു ലീറ്റർ, എം സ്റ്റാലിയൻ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനെയും പരിഷ്കരിച്ച ‘സ്കോർപിയൊ’യിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം; 150 പി എസ് വരെ കരുത്തും 320 എൻ എമ്മോളം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള എൻജിനാണിത്. കൂടാതെ 130 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 320 എൻ എം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കുന്ന, 2.2 ലീറ്റർ എം ഹോക്ക് ഡീസൽ എൻജിനോടെയും പുതിയ ‘സ്കോർപിയൊ’ വിപണിയിലുണ്ടാവും. ആറു സ്പീഡ് മാനുവൽ, ആറു സ്പീഡ് ടോർക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർ ബോക്സുകളാവും ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യതകൾ.

