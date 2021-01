ഫാസ്ടാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി ടോൾ, ആപ്പിലൂടെ അറിയാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ്

ഫാസ്ടാഗിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുക കൂടി അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കിയെന്നു ദേശീയപാത അതോറിട്ടി(എൻ എച്ച് എ ഐ). രാജ്യത്തെ ദേശീയപാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ ഫാസ്ടാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ചുങ്കപിരിവ് കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നടപടിയെന്നും അതോറിട്ടി വിശദീകരിച്ചു. മൈ ഫാസ്ടാഗ് ആപ് എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെക്ക് ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന പുതിയ സൗകര്യമാണ് എൻ എച്ച് എ ഐ അവതരിപ്പിച്ചത്; വാഹന നമ്പർ നൽകിയാൽ ഉടൻ നിലവിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ലഭ്യമാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ക്രമീകരണം.

പുതിയ സംവിധാനം നടപ്പായതോടെ ഫാസ്ടാഗിലെ ബാലൻസ് തുകയുടെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്നാണ് അതോറിട്ടിയുടെ പ്രതീക്ഷ. ടാഗ് ബാലൻസ് തത്സമയ വ്യവസ്ഥയിൽ ലഭ്യമാവുമെന്നതിനാൽ ഈ പുതിയ സംവിധാനം ദേശീയപാത വഴി കടന്നു പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ചുങ്കപിരിവിന്റെ ചുമതലയുള്ള കരാറുകാർക്കും ഒരേ പോലെ പ്രയോജനപ്രദമാവുമെന്നും എൻ എച്ച് എ ഐ കരുതുന്നു. കൂടാതെ കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ ഫാസ്ടാഗുകൾ പുനഃരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി നിലവിലെ 10 മിനിറ്റിൽ നിന്നു മൂന്നു മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കാനും അതോറിട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഫാസ്ടാഗ് അക്കൗണ്ടിൽ പണം വന്നാലുടൻ ഇലക്ട്രോണിക് ടോൾ കലക്ഷൻ(ഇ ടി സി) സംവിധാനത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കാനും മാർഗതടസ്സം ഒഴിവാക്കി വാഹനങ്ങൾക്കു യാത്ര തുടരാൻ കഴിയുമെന്ന നോട്ടവുമുണ്ട്.



ഫാസ്ടാഗ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് സൂചിപ്പിക്കാൻ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാണ് മൈ ഫാസ്റ്റാഗ് ആപ് ഉപയോഗിക്കുക. ആവശ്യത്തിനു പണം ലഭ്യമായതും സജീവവുമായ ടാഗുകൾക്ക് പച്ച നിറമാവും. ബാലൻസ് ക്രമാതീതമായി കുറയുന്നതോടെ നിറം ഓറഞ്ച് ആവും. പണം ഇല്ലാതെ കരിമ്പട്ടികയിൽപെട്ട ടാഗുകളെ സൂചിപ്പിക്കുക ചുവപ്പ് നിറത്തിലാണ്. ടാഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റസ് ഓറഞ്ചിലെത്തുന്നപക്ഷം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുഖേനയോ ടോൾ പ്ലാസയിലെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ വഴിയോ ഉടനടി റീചാർജ് ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട 26 ബാങ്കുകളുമായി സഹകരിച്ച് ദേശീയ പാതകളിലെ ടോൾ പ്ലാസകളിൽ നാൽപതിനായിരത്തിലേറെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിൽ ടെർമിനലുകൾ ഇതിനോടകം പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



Engish Summary: ‘My FASTag’ App now with balance-check feature using vehicle numbers