ടെസ്‌ലയുടെ ഇടത്തരം വൈദ്യുത സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)മായ മോഡൽ വൈ ഇനി ന്യൂയോർക്ക് പൊലീസ്(എൻ വൈ പി ഡി) വാഹനവ്യൂഹത്തിന്റെ ഭാഗം. ന്യൂയോർക്കിലെ വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ കൗണ്ടിയിലെ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഓൺ ഹഡ്സൻ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പട്രോൾ കാറായി മാറിയതോടെയാണു ലോകത്തു തന്നെ ഇതാദ്യമായി ‘മോഡൽ വൈ’ പൊലീസ് വാഹന രൂപത്തിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. പൊലീസിലെ ഡിറ്റക്ടീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ കാറായിട്ടാവും ‘മോഡൽ വൈ’ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക.

പ്രത്യേക ലൈറ്റുകളും സൈറണും റേഡിയോയുമൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചാണ്, 19 ഇഞ്ച് ജെമിനി വീലും മിഡ്നൈറ്റ് സിൽവർ നിറവുമുള്ള ഈ മോഡൽ വൈ പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്. ബദൽ ഇന്ധനങ്ങളെയും ഹരിത സാങ്കേതികവിദ്യയെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി ‘മോഡൽ വൈ’ ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ ചാർജിൽ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ‘ലോങ് റേഞ്ച്’ വകഭേദമാണു ന്യൂയോർക്ക് പൊലീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



അത്യാധുനിക വീലെൻ സെൻകോം കോർ ലൈറ്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ സഹിതമാണു ടെസ്ലയിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വൈദ്യുത പട്രോൾ കാർ എത്തുന്നത്. കോൺഫിഗറബിലിറ്റിയും മികച്ച വേഗവുമൊക്കെ ഉറപ്പു നൽകുന്ന സെൻകോം കോർ സിസ്റ്റം ആധുനുകി ഓട്ടമേഷൻ, റിമോട്ട് കണക്ടിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാർക്കു മുന്തിയ സുരക്ഷയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



പട്രോൾ കാറായി മോഡൽ വൈ എത്തുന്നതോടെ വരുന്ന അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിലെ ഇന്ധന ചെലവിൽ 8,525 ഡോളർ(ഏകദേശം 6.27 ലക്ഷം രൂപ) ലാഭമാണു ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആൻഡ് ഹഡ്സൻ പൊലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യു എസിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ടെസ്ലയുടെ ‘മോഡൽ ത്രീ’, ‘മോഡൽ എസ്’ കാറുകൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊലീസിന്റെ ക്രൂസർ വാഹനങ്ങളായി ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇടത്തരം വൈദ്യുത എസ് യു വിയായ ‘മോഡൽ വൈ’ പൊലീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി മാറുന്നത് ഇപ്പോഴാണെന്നു മാത്രം.



