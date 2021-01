വിപണി മൂല്യം 1 ലക്ഷം കോടി, ഇരുചക്ര ലോകത്ത് ആദ്യം: ചരിത്രമായി ബജാജ് ഓട്ടോ

ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യം നേടുന്ന ആദ്യ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായി ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ്. നാഷനൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ബജാജ് ഓട്ടോ ഓഹരികൾ 3,479 രൂപ വില നിലവാരത്തിൽ വ്യാപാരം പൂർത്തിയാക്കിയതോടെയാണ് കമ്പനിയുടെ വിപണി മൂല്യം 1,00,670.76 കോടി രൂപ(ഏകദേശം 1,360 കോടി ഡോളർ)യായി ഉയർന്നത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇരുചക്രവാഹന നിർമാണ കമ്പനി ലക്ഷം കോടി രൂപ വിപണി മൂല്യമെന്ന നേട്ടം കൈവരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ് അവകാശപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോ കോർപിന്റെ വിപണി മൂല്യം ഓഹരിക്ക് 3,102.65 രൂപ വില നിലവാരത്തിൽ 61,975.43 കോടി രൂപയാണ്; ‘ബുള്ളറ്റ്’ നിർമാതാക്കളായ ഐഷർ മോട്ടോഴ്സിന്റെ ഓഹരി വില 2,542.70 രൂപയും വിപണി മൂല്യം 69,491.99 കോടി രൂപയുമാണ്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയും രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണുമൊക്കെ തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴും കയറ്റുമതിയിൽ മികവു കാട്ടിയതോടെ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ ഓഹരി വിലയിൽ 21% വർധന കൈവരിക്കാൻ ബജാജ് ഓട്ടോയ്ക്കു സാധിച്ചിരുന്നു. പൂർണമായും മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനവും വേറിട്ടു നിൽക്കാനുള്ള വിപണന തന്ത്രങ്ങളും ഉൽപ്പാദനനഷ്ടം ഒഴിവാക്കുന്ന ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ടീവ് മെയ്ന്റനൻസും(ടി പി എം) ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചതുമൊക്കെയാണു ബജാജിനെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളാക്കി മാറ്റിയത്.

കമ്പനിയുടെ 750—ാം വാർഷികാഘോഷ വേളയിലാണ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമായതെന്നതും ബജാജ് ഓട്ടോയ്ക്ക് ഏറെ ആഹ്ലാദം പകരുന്നുണ്ട്. ലോകമെങ്ങുമുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കു മെച്ചപ്പെട്ട സേവനം നൽകാനുള്ള പ്രചോദനമായി ഈ നേട്ടം മാറുമെന്നും ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ രാജീവ് ബജാജ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ബജാജ് ഓട്ടോയുമായുള്ള സഹകരണം ഓസ്ട്രിയൻ സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് നിർമാതാക്കളായ കെ ടി എമ്മിനും നേട്ടം സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്; ഈ സഖ്യത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ പ്രീമിയം സ്പോർട്സ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമാതാക്കളായ മാറാൻ കെ ടി എമ്മിനായി. കെ ടി എം, ഹസ്ക്വർന ശ്രേണിയിലെ വിവിധ മോഡലുകൾ ബജാജ് ഓട്ടോ പുണെയ്ക്കടുത്ത് ചക്കനിലെ ശാലയിൽ നിർമിച്ച് സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പുത്തൻ ഉൽപന്ന ശ്രേണി അവതരിപ്പിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ നിർമാതാക്കളായ ട്രയംഫുമായും ബജാജ് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഇരുചക്രവാഹന നിർമാതാക്കളാണു ബജാജ്; ത്രിചക്രവാഹന ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരും. ചക്കനു പുറമെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വലൂജിലും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പന്ത് നഗറിലും ബജാജിന് ഉൽപ്പാദനശാലകളുണ്ട്. കൂടാതെ ചക്കനിൽ 650 കോടി രൂപ ചെലവിൽ പുതിയ നിർമാണശാല സ്ഥാപിക്കാൻ അടുത്തയിടെ ബജാജ് ഓട്ടോയും മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരുമായി ധാരണാപത്രവും ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിലെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെയും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ബജാജ് ഓട്ടോ ഈ പുതിയ ശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത്.



English Summary: Bajaj Auto is world's first two-wheeler maker to cross Rs 1 trn market cap