ഇന്ത്യയിലെത്തുംമുമ്പേ യു എസ് വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടെസ്‌ല ഹിമാലയൻ രാജ്യമായ നേപ്പാളിൽ കാർ വിൽപനയ്ക്കു തുടക്കമിട്ടു. ഔപചാരികമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കും മുമ്പാണു ടെസ്‌ല നേപ്പാളിൽ വാഹന വിൽപന ആരംഭിച്ചത് എന്ന സവിശേഷതയുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴു വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളാണു ടെസ്‌ല നേപ്പാളിൽ എത്തിച്ചത്, ഇതിൽ നാലു മോഡൽ എക്സ് ലോങ് റേഞ്ചും മൂന്നു മോഡൽ ത്രീ സ്റ്റാൻഡേഡ് റേഞ്ചുമുണ്ട്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കാറുകളിൽ അഞ്ചെണ്ണം വിറ്റു പോവുകയും ചെയ്തതായി വിപണന ചുമതലയുള്ള എ ആർ ഇ ടി ഇ ഇന്റർനാഷനൽ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഹോങ്കോങ്ങിലെ സൗത്ത് ചൈന എക്സിം ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നാണു നേപ്പാളിലെ വാഹന ഡീലർമാരായ ശ്രീമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും എ ആർ ഇ ടി ഇ ഇന്റർനാഷനലും ചേർന്നു ടെസ്‌ല കാറുകൾ കഠ്മണ്ഡുവിൽ എത്തിച്ചത്. മോഡൽ എക്സ് ലോങ് റേഞ്ചിന് 3.50 കോടി നേപ്പാളി രൂപ(ഏകദേശം 2.18 കോടി ഇന്ത്യൻ രൂപ)യും മോഡൽ ത്രീക്ക് 1.25 കോടി നേപ്പാളി രൂപ(ഏകദേശം 78 ലക്ഷം ഇന്ത്യൻ രൂപ)യുമാണു ഷോറൂം വില. അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പോ വിൽപനാന്തര സേവനത്തിനുള്ള സംവിധാനമോ ഇല്ലാതെയാണു ടെസ്‌ല കാറുകൾ നേപ്പാളിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ടെസ്‌ല ഉടമകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ വാഹനം ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയുമാണ്.‍



നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആനുകൂല്യം മുതലെടുത്താണു ടെസ്‌ല കാറുകൾ നേപ്പാളിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതെന്നാണു സൂചന. ഡീലർമാർക്ക് 30% അധിക ചുങ്കം നൽകി ഏതു വാഹനവും രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണു പുതിയ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. നേപ്പാളിലെത്തിച്ച മോഡൽ എക്സ് കാറുകളിലൊന്ന് കഠ്മണ്ഡുവിലെ വൺ ദർബാർ മാളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ടെസ്‌ല വൈദ്യുത കാറുകളെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ എ ആർ ഇ ടി ഇ ഇന്റർനാഷനൽ ജീവനക്കാരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത സെഡാനായ മോഡൽ ത്രീക്ക് 15 ബുക്കിങ്ങുകൾ ഇതിനോടകം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നേപ്പാളി കമ്പനികൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്. രണ്ടു മാസത്തിനകം ഇവർക്കു പുതിയ കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു നൽകുമെന്നും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. വില വ്യത്യാസം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മോഡൽ എക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് മോഡൽ ത്രീക്കാണ് ആവശ്യക്കാരേറെ. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത നാലു മോഡൽ എക്സിൽ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണത്രെ ഇതിനോടകം വിറ്റു പോയത്.



