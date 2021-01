ഇന്ത്യൻ ആഡംബര കാർ വിപണി തിരിച്ചു വരുമെന്നു ലംബോർഗിനി

ഇന്ത്യയിൽ ഇക്കൊല്ലത്തെ കാർ വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം സാധ്യമാവുമെന്ന് ഇറ്റാലിയൻ അത്യാഡംബര സൂപ്പർ കാർ നിർമാതാക്കളായ ഓട്ടമൊബിലി ലംബോർഗ്നി. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന്റെ ഉത്തരാർധത്തിൽ വിൽപ്പന മെച്ചപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ 2019ലെ നിലവാരം മറികടക്കാൻ ഇക്കൊല്ലം സാധിക്കുമെന്നാണു ലംബോർഗ്നി ഇന്ത്യ മേധാവി ശരദ് അഗർവാളിന്റെ പ്രതീക്ഷ. വരുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആഡംബര കാറുകളുടെ നികുതി ഘടനയിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തില്ലെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് ലംബോർഗ്നി മേധാവിയുടെ ഈ വിലയിരുത്തൽ.

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയും ചേർന്ന് 2020ൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വിപണി കടുത്ത വെല്ലുവിളിയെയാണു നേരിട്ടത്. എന്നാൽ സ്ഥിതിഗതികൾ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമായതിനാൽ 2021ലെ അത്യാഡംബര കാർ വിൽപ്പന 2019ലെ നിലവാരം വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് അഗർവാൾ കരുതുന്നു. രണ്ടു കോടി രൂപയിലേറെ വില മതിക്കുന്ന അത്യാഡംബര കാറുകളുടെ വിഭാഗം 265 — 270 യൂണിറ്റ് വിൽപ്പനയായിരുന്നു 2019ൽ കൈവരിച്ചത്. ഓട്ടമൊബിലി ലംബോർഗ്നിക്കും ഇക്കൊല്ലം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. 52 കാറുകളാണ് ലംബോർഗ്നി 2019ൽ വിറ്റത്; 2021ലും ഇതേ പ്രകടനം ആവർത്തിക്കാനാണു കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വിൽപ്പനയിൽ പകുതിയോളം അത്യാഡംബര എസ് യു വിയായ ‘ഉറുസി’ന്റെ വിഹിതമാണ്. ഇക്കൊല്ലവും ഈ പതിവു മാറില്ലെന്ന് അഗർവാൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.



ആവശ്യക്കാരേറിയതോടെ പുതിയ ‘ഉറുസ്’ ലഭിക്കാൻ എട്ടോ ഒൻപതോ മാസം കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച ‘ഉറുസ്’ വകഭേദങ്ങൾക്കും മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അഗർവാളിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പുതുവർഷത്തിൽ പുത്തൻ കാർ അവതരണങ്ങൾക്കും ലംബോർഗ്നി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്; ‘ഹുറാകാൻ ഇവൊ റിയൽവീൽ ഡ്രൈവ് സ്പൈഡർ’ ആവും ഇതിൽ ആദ്യത്തേത്. പിന്നാലെ റേസ് കാറിന്റെ പ്രകടനവും സാങ്കേതികവിദ്യയുമൊക്കെ നിരത്തിലും അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്ന ‘ഹുറാകാൻ എസ് ടി ഒ’ എത്തും. ഇവയ്ക്കു പുറമെയും ചില മോഡൽ അവതരണങ്ങൾ ഇക്കൊല്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു കടക്കാതെ അഗർവാൾ നൽകുന്ന സൂചന.



അതേസമയം നിലവില നികുതിഘടന മാറ്റമില്ലാതെ തുടരേണ്ടത് അത്യാഡംബര കാർ വിഭാഗത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അഗർവാളിന്റെ പക്ഷം. വിൽപ്പന 2019 നിലവാരത്തിലേക്കു മടങ്ങണമെങ്കിൽ ഈ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ വരുന്ന ബജറ്റിൽ നികുതി നിരക്കിൽ മാറ്റം വരുത്തില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. നിലവിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് 28% ചരക്ക്, സേവന നികുതി(ജി എസ് ടി)യാണു ബാധകം; കൂടാതെ വാഹനം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒന്നു മുതൽ 22% വരെ നീളുന്ന അധിക സെസുമുണ്ട്. പൂർണമായും വിദേശത്തു നിർമിച്ച്(സി ബി യു) ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് എൻജിൻശേഷിയും വിലയുമൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 60 മുതൽ 100% വരെ ഇറക്കുമതി ചുങ്കവും ബാധകമാണ്.



English Summary: Lamborghini aims sales in India this year to be over 2019 levels