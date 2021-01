അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന പെട്രോള്‍, ഡിസല്‍ വാഹനങ്ങളെ വിപണിയില്‍ നിന്നൊഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പഴയ വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് അധിക നികുതി ചുമത്തുന്നതിനുള്ള തീരുമാനത്തിന് അംഗീകാരം. വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് പഴക്കമനുസരിച്ച് 'ഹരിത നികുതി' ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന നിയമത്തിന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമാന്ത്രാലയം അനുമതി നല്‍കി.

ഹരിത നികുതി 50 ശതമാനം

നിലവില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ 15 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിറ്റ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പുതുക്കുമ്പോള്‍ റോഡ് നികുതിയുടെ 50 ശതമാനം വരെയാണ് ഹരിത നികുതിയായി ഈടാക്കുക. കൂടാതെ ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കുമ്പോള്‍ എട്ടു വര്‍ഷത്തിന് മുകളിലാണ് വാഹങ്ങളുടെ പഴക്കമെങ്കില്‍ 10-25 ശതമാനം വരെ ഹരിത നികുതിയായി ഈടാക്കാമെന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥ. നിലവിലെ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് , എല്ലാ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങള്‍ക്കും ആദ്യത്തെ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം എല്ലാ വര്‍ഷവും ഫിറ്റ്‌നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പുതുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പ്രത്യേക നിധി

ഇങ്ങനെ അധികമായി പിരിക്കുന്ന നികുതി പ്രത്യേക ഫണ്ടായിട്ടാവും സൂക്ഷിക്കുക. വാഹന ഗതാഗതം മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ ഇത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കും. ഹരിത നികുതി ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് എല്ലാ നഗരത്തിലും ഒരുപോലയാവില്ല. റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിലെ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസം വരും. പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് കൂടുതലായതിനാല്‍ ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങളുടെ ഹരിത നികുതി പെട്രോള്‍ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാവും.

ഇവയെ ഒഴിവാക്കും

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങള്‍, സി. എന്‍. ജി, എത്തനോള്‍, എല്‍. പി. ജി തുടങ്ങിയ ഇതര ഇന്ധനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഹരിത നികുതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും.പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന മാലിന്യത്തിന്റെ തോത് കുറവുളളതിനാലാണ് ഇത്. കൂടാതെ ട്രാക്ടര്‍, ഹാര്‍വെസ്റ്റര്‍, ടില്ലര്‍ തുടങ്ങിയ കാര്‍ഷിക വൃത്തിയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെയും ഹരിത നികുതി വലയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കും.

English Summary: Old Vehicle Owners May Have to Pay up to 50% Green Tax