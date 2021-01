പുത്തൻ സബ് കോംപാക്ട് സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)മായ ‘കൈഗർ’ അവതരണത്തിനു മൂന്നോടിയായി ഫ്രഞ്ച് നിർമാതാക്കളായ റെനോ ഇന്ത്യയിലെ വിപണന ശൃംഖല വിപുലീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 120 പുതിയ വിൽപ്പന ശാലകളും ടച് പോയിന്റുകളുമാണു റെനോ തുറന്നത്; ഇതോടെ ഇന്ത്യയിലെ വിപണന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 975 പിന്നിട്ടതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 500 എണ്ണം വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും ബാക്കി സർവീസ് ടച് പോയിന്റുകളുമാണ്; സർവീസ് വിഭാഗത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇരുനൂറിലേറെ ‘വർക്ഷോപ് ഓൺ വീൽസ്’ സംവിധാനവും കമ്പനി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ മൂലയിലും സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിപുല പദ്ധതിക്കാണു റെനോ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിപുലമായ വിപണന സാധ്യതയുള്ള കൈഗറിന്റെ വരവ് പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിൽപ്പനശാലകളുടെ എണ്ണം ഉയരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നു റെനോ കരുതുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുമൊക്കെ ചേർന്നു സാഹചര്യം തീർത്തും പ്രതികൂലമാക്കിയെങ്കിലും ഡിസംബറിൽ മാത്രം 40 പുതിയ വിൽപ്പന, വിൽപ്പനാന്തര സേവന ടച് പോയിന്റുകളാണു റെനോ തുടങ്ങിയത്. ഡൽഹി രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖലയ്ക്കു പുറമെ ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, അസം, ബിഹാർ, ഗുജറാത്ത്, ഹരിയാന, ഹിമാചർ പ്രദേശ്, കർണാടക, മധ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാട്, തെലങ്കാന, ഉത്തർ പ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ സാന്നിധ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ റെനോ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.



Renault Kiger

പുത്തൻ കാലഘട്ടത്തിന്റെയും ഉപയോക്താക്കളുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു റെനോ സ്റ്റോർ സങ്കൽപ്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായാണു കമ്പനി പുതിയ ഡീലർഷിപ്പുകളിലെ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രാൻഡിന്റെ മൂല്യത്തിനൊപ്പം ഉൽപന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും അക്സസറികളുമൊക്കെ ആധുനിക രീതിയിൽ വിപണനം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായി ഷോറൂമുകൾ മാറ്റി. ‘ബി’ വിഭാഗത്തിൽ റെനോയ്ക്കായി പട നയിക്കേണ്ട ‘കൈഗർ’ ഈ 28ന് അനാവരണം ചെയ്യാനാണു റെനോ ഒരുങ്ങഉന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ശേഷമാവും വിദേശ വിപണികളിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തുകയെന്ന സവിശേഷതയും റെനോയുടെ ‘കൈഗറി’നുണ്ട്.



സി എം എഫ് എ പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആധാരമാക്കിയാണു റെനോ സബ് കോംപാക്ട് വിഭാഗത്തിൽ ഇടം തേടുന്ന കൈഗർ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാലു മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള എസ് യു വികൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഈ വിപണിയിൽ കൈഗറിന്റെ പോരാട്ടം മാരുതി സുസുക്കി വിറ്റാര ബ്രേസ, ഹ്യുണ്ടേയ് വെന്യു, കിയ സൊണെറ്റ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പുറമെ നിസ്സാൻ മാഗ്നൈറ്റിനോടുമാവും. ജാപ്പനീസ് പങ്കാളിയായ നിസ്സാന്റെ മാഗ്നൈറ്റിനു കരുത്തേകുന്ന എച്ച് ആർ എ ഒ ഒരു ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ തന്നെയാവും കൈഗറിന്റെയും ഹൃദയം. 99 ബിഎച്ച്പിയോളം കരുത്തും 160 എൻ എം വരെ ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഈ എൻജിനു കൂട്ടായി തുടക്കത്തിൽ ലഭിക്കുക മാനുവൽ ഗീയർബോക്സാണ്. തുടർന്ന് കണ്ടിന്വസ്‍‌ലി വേരിയബ്ൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ(സിവിടി) ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സ് സഹിതവും കൈഗർ എത്തിയേക്കും.



കൈഗറിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം വാഹന വിൽപ്പന 10 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലെത്തിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണു റെനോ. ഇതുവരെ ആറര ലക്ഷത്തോളം വാഹനങ്ങളാണു റെനോ ഇന്ത്യയിൽ വിറ്റത്. എൻട്രി ലവൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ക്വിഡ്, ഏഴു സീറ്റുള്ള ട്രൈബർ, എസ് യു വിയായ ഡസ്റ്റർ എന്നിവയാണു നിലവിൽ റെനോയുടെ ഇന്ത്യൻ ശ്രേണിയിലുള്ളത്.



