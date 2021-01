വാഹന വിൽപന: ടൊയോട്ട വീണ്ടും ഒന്നാമൻ

കോവിഡ് കാലത്തെ കാർ വിൽപനയിൽ ജർമൻ നിർമാതാക്കളായ ഫോക്സ്‍‌വാഗനെ അട്ടിമറിച്ച് ജപ്പാനിലെ ടൊയോട്ട മോട്ടോർ കോർപറേഷൻ. അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ആഗോള കാർ വിൽപനയിൽ ടൊയോട്ട ആദ്യ സ്ഥാനം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിയും സൃഷ്ടിച്ച പ്രതിസന്ധിയാണു ഫോക്സ്വാഗനു കനത്ത തിരിച്ചടിയായത്. മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 11.3% ഇടിവോടെ 95.28 ലക്ഷം വാഹനങ്ങളാണു ടൊയോട്ട 2020ൽ ലോകവിപണികളിൽ വിറ്റത്.ഫോക്സ്‍‌വാഗന്റെ 2020ലെ വിൽപനയാവട്ടെ മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 15.2% ഇടിവോടെ 93.05 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലൊതുങ്ങി. ടൊയോട്ട ശ്രേണിക്കു പുറമെ ഉപസ്ഥാപനങ്ങളായ ഡയ്ഹാറ്റ്സു മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെയും ഹിനൊ മോട്ടോഴ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെയും കൂടി വിൽപന ചേരുന്നതോടെയാണു മൊത്തം വിൽപ്പന 95.30 ലക്ഷത്തിലെത്തുന്നത്.

‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരി പടർന്നതോടെ വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗണുകൾ കാർ വിൽപനയ്ക്കു വൻതിരിച്ചടി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. വിൽപനശാലകളിൽ ആരുമെത്താതായതിന പുറമെ ഉൽപ്പാദനം കുറയ്ക്കാനും നിർമാണശാലകൾ ദീർഘകാലം അടച്ചിടാനുമൊക്കെ കമ്പനികൾ നിർബന്ധിതരായി. സ്വന്തം നാടായ ജപ്പാനിലും പ്രധാന വിപണിയായ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരി കനത്ത തിരിച്ചടി സൃഷ്ടിക്കാത്തതാണു ടൊയോട്ടയ്ക്കു തുണയായത്. അതേസമയം ഏഷ്യയെ അപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്പിലും യു എസിലുമൊക്കെ ‘കോവിഡ് 19’ കടുത്തതും ആളപായം വർധിച്ചതും ഫോക്സ്‍‌വാഗനു വിനയായി.



എന്നാൽ റാങ്കിങ്ങഇനെക്കുറിച്ചു വ്യാകുലപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്കു മികച്ച സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാണു കമ്പനി മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നുമായിരുന്നു വാർഷിക വാഹന വിൽപ്പന കണക്കുകളോടുള്ള ടൊയോട്ട വക്താവിന്റെ പ്രതികരണം. വാക്സിനുകളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ ‘കോവിഡ് 19’ സൃഷ്ടിച്ച ആശങ്ക മാഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ചൈന അടക്കമുള്ള വിപണികളിൽ കാർ വിൽപ്പന മെച്ചപ്പെടാൻ വഴി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വൈദ്യുത കാറുകളോട് ആഭിമുഖ്യമേറുന്നത് ടൊയോട്ടയും ഫോക്സ്‍‌വാഗനും പോലുള്ള നിർമാതാക്കൾക്കു പുതിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. 2019ൽ ടൊയോട്ടയുടെ മൊത്തം വിൽപനയിൽ 20% മാത്രമായിരുന്നു വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ വിഹിതം; എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കമ്പനി വിറ്റ വാഹനങ്ങളിൽ 23 ശതമാനത്തോളം ഇ വികളായിരുന്നെന്നാണു കണക്ക്.



മൊത്തം വാഹന വിൽപ്പനയുടെ കണക്കെടുപ്പിൽ 2015 മുതൽ ഇതുവരെ ഫോക്സ്‍‌വാഗനാണ് ആദ്യ സ്ഥാനം നിലനിർത്തി പോന്നത്. എന്നാൽ 2020ലെ അട്ടിമറി ദീർഘകാല പ്രവണതയുടെ സൂചനയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇക്കൊല്ലം ഫോക്സ്‍‌വാഗൻ വിൽപ്പനയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനം വീണ്ടെടുത്തേക്കാമെങ്കിലും തുടർന്ന് 2025 വരെ ടൊയോട്ടയുടെ മേധാവിത്തമാകുമെന്നാണു പ്രവചനം.



