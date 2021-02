വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടെസ്ലയുടെ അടുത്ത അവതരണമായ റോഡ്സറ്ററി’ന്റെ ഉൽപ്പാദനം വൈകുമെന്നു കമ്പനി മേധാവി ഇലോൺ മസ്ക്. മിക്കവാറും ഉയർന്ന വേഗത്തിനൊപ്പം ദീർഘദൂര സഞ്ചാര പരിധിയുമുള്ള റോഡ്സ്റ്ററിന്റെ നിർമാണത്തിന് അടുത്ത വർഷത്തോടെ തുടക്കമാവുകയെന്നാണു മസ്ക് നൽകുന്ന സൂചന. രണ്ടു ലക്ഷം ഡോളർ(ഏകദേശം 1.46 കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്ന ‘റോഡ്സ്റ്ററി’ന്റെ രണ്ടാംതലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പ്രഖ്യാപനം 2017 അവസാനത്തോടെയാണു ടെസ്‌ല നടത്തിയത്. 2020ൽ കാർ വികസന നടപടികൾക്കു തുടക്കമാവുമെന്നും അന്നു മസ്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ റോഡ്സ്റ്റർ വികസനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും നീളുമെന്ന വിവരം ട്വിറ്ററിലൂടെയാണു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മസ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എൻജിനീയറിങ് ജോലികൾ ഇക്കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി അടുത്ത വർഷത്തോടെ ഈ കാറിന്റെ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കാനാവുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു. മൂന്നു മോട്ടോറുകൾ ഉൾപ്പെട്ട ട്രൈ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും അത്യാധുനിക ബാറ്ററിയുമായിരുന്നു ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന മുന്നൊരുക്കങ്ങളെന്നും മസ്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ 620 മൈൽ (അഥവാ 997.79 കിലോമീറ്റർ) പിന്നിടാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ‘റോഡ്സ്റ്ററി’നു മസ്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 250 മൈൽ(402.34 കിലോമീറ്റർ) ആണ്.



മുന്നിൽ ഒന്നും പിന്നിൽ രണ്ടുമടക്കം മൊത്തം മൂന്നു വൈദ്യുത മോട്ടോർ ഉൾപ്പെട്ട ട്രിപ്പിൾ മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് സംവിധാനമാണു ‘റോഡ്സ്റ്ററി’ന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത; ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിന്നു വെറും 1.9 സെക്കൻഡിൽ മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ ‘റോഡ്സ്റ്ററി’നാവുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററിലേക്കു കുതിക്കാൻ വേണ്ടിവരിക വെറും 4.2 സെക്കൻഡും. ടെസ്‌ല 2018 ഫെബ്രുവരിയിലാണു ‘റോഡ്സ്റ്റർ’ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്; ‘സ്പേസ് എക്സി’ന്റെ പുനഃരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് വാഹനമായ ‘ഫാർക്കൺ ഹെവി’ക്കു സമീപം ഇടംപിടിച്ച ചെറി റെഡ് നിറമുള്ള കാറിന്റെ ഡ്രൈവിങ് സീറ്റിൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായി ‘സ്റ്റാർമാൻ’ എന്ന ബൊമ്മയെയും ടെസ്‌ല പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരുന്നു.



‘റോഡ്സ്റ്ററു’മായി ബഹിരാകാശത്തേക്കു കുതിച്ച ‘ഫാൽക്കൺ ഹെവി’ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ചൊവ്വയോടുത്തതായും സ്പേസ് എക്സ് വെളിപ്പെടുത്തി; ചുവപ്പ് ഗ്രഹത്തോട് 50 ലക്ഷം മൈൽ സമീപം വരെയെത്താൻ ഈ ബഹിരാകാശവാഹനത്തിനു സാധിച്ചെന്നായിരുന്നു അവകാശവാദം. ഭൂമിയിലെ ഓരോ 557 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ‘റോഡ്സ്റ്ററും’ സാരഥിയായ ‘സ്റ്റാർമാനും’ സൂര്യനെ വലംവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

English Summary: Tesla Roadster Production To Be Commenced In 2022