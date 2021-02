വൈദ്യുത വാഹനമായ സെഡ് എസ് പ്രതിമാസ വാടക നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കി എം ജി. മുംബൈയിൽ പ്രതിമാസം 49,999 രൂപയാണു ‘സെഡ് എസി’ന്റെ വാടക. എം ജി സബ്സ്ക്രൈബിന്റെ കീഴിലുള്ള ഈ സേവനത്തിന് പ്രാരംഭകാല ആനുകൂല്യമെന്ന നിലയിലാണ് ഈ നിരക്കെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു; അതുകൊണ്ടുതന്നെ, വൈകാതെ സെഡ് എസിന്റെ മാസവാടക നിരക്കുകൾ ഉയരുമെന്നാണു സൂചന. സൂംകാറുമായും ഒറിക്സുമായും സഹകരിച്ചാണ് എം ജി ഈ സബ്സ്ക്രൈബ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മൂന്നു വർഷ കാലാവധിയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് സെഡ് എസ് 49,999 രൂപ പ്രതിമാസ വാടകയ്ക്ക് മുംബൈയിൽ ലഭിക്കുകയെന്നും എം ജി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിനു പുറമെ 12, 24, 18, 30 മാസത്തവണകൾ വീതം അടച്ചും സെഡ് എസ് സ്വന്തമാക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മുംബൈയ്ക്കു പുറമെ പുണെ, ഡൽഹി രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖല(എൻ സി ആർ), ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിലും സബ്സ്ക്രൈബ് പദ്ധതി ലഭ്യമാണ്.



കണക്റ്റഡ് - ഓട്ടണോമസ് - ഷെയേഡ് - ഇലക്ട്രിക്(കെയ്സ്) പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപയോക്താക്കൾക്കു ഷെയേഡ് മൊബിലിറ്റി സാധ്യതകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണു കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എം ജി വിശദീകരിച്ചു. സൂംകാറിന്റെയും ഒറിക്സിന്റെയും പിന്തുണയോടെ സെഡ് എസ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചലനാത്മകമായ മൊബിലിറ്റി സാധ്യതകളാണ് എം ജി കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. സബ്സ്ക്രൈബ് വെഹിക്കിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനായി സൂംകാറിന്റെ ടെക്നോളജി സാധ്യത പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് എം ജി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വെഹിക്കിൾ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് പാർട്ണർ എന്ന നിലയിലാണ് ഒറിക്സ് രംഗത്തുള്ളത്; രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെയേഡ് മൊബിലിറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നതാണ് ഒറിക്സിന്റെ പെരുമ.

എക്സൈറ്റ്, എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നീ വകഭേദങ്ങളിലാണ് സെഡ് എസ് ഇ വി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപനയക്കുള്ളത്; 20.88 ലക്ഷം മുതൽ 23.58 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു കാറിന്റെ ഷോറൂം വില. സെഡ് എസിലെ 143 ബി എച്ച് പി മോട്ടോറിനു കരുത്തേകുന്നത് 44.5 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ്; ഒറ്റ ചാർജിൽ 340 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ ഈ ബാറ്ററിക്കാവുമെന്നാണ് എം ജിയുടെ അവകാശവാദം. സമ്മിശ്രമായ ഡ്രൈവിങ് സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒറ്റ ചാർജിൽ മുന്നൂറിലെറെ കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ ഈ ബാറ്ററി പായ്ക്കിനു പ്രാപ്തിയുണ്ട്.

ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച 7.4 കിലോവാട്ട് അവർ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ആറു മുതൽ എട്ടു മണിക്കൂർ സമയത്തിനകം കാറിലെ ബാറ്ററി 80% വരെ ചാർജ് ചെയ്യാനാവും. ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50 കിലോവാട്ട് അതിവേഗ ചാർജറെങ്കിൽ ഇതേ നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ വെറും 50 മിനിറ്റ് മതിയെന്നും എം ജി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യുണ്ടേയ് ‘കോന’ ഇലക്ട്രിക്കിനോടും ടാറ്റ ‘നെക്സൻ ഇ വി’യോടുമാണ് ‘സെഡ് എസി’ന്റെ മത്സരം.



English Summary: MG ZS EV now Available at Rs 49,999 per month Rental Plan