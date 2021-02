പ്രേതബാധയോ? വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല, തനിയെ നീങ്ങുന്ന ബൈക്ക്: വിഡിയോ

സ്റ്റാൻഡിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് തനിയെ നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായ വിഡിയോയാണിത്. സ്റ്റാൻഡില്‍ വച്ചിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് തനിയെ ഉരുണ്ട് നീങ്ങുന്നത് പ്രേതബാധയാണെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്.

മുപ്പത് സെക്കന്റ് സിസിടിവി വിഡിയോയിൽ സമീപത്തെങ്കിലും ആരെയും കാണുന്നില്ല. തനിയെ ഉരുണ്ടു നീങ്ങിയ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം.



സ്റ്റാന്റ് പൂർണമായും വീഴാത്തതുകൊണ്ടും ചെറിയ ഇറക്കുമുണ്ടായതുകൊണ്ടുമായിരിക്കും ബൈക്ക് തനിയെ നിരങ്ങി നീങ്ങിയത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ളതായതുകൊണ്ട് വഴിയുടെ ഘടന വിഡിയോയിൽ മനസിലാകുന്നില്ല എന്നു മാത്രം.



ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ



ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗിയറിൽ ഇട്ടു വെയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കും. കൂടാതെ ഇറക്കത്തിലേക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക.



English Summary: Parked Bike Moves on its own