ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് ഇനി അത്രയെളുപ്പം കിട്ടില്ല; പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി കരട് വിജ്ഞാപനം

രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്ക് മികച്ച ഡ്രൈവിങ് പരിശീലനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത ദേശീയപാത മന്ത്രാലയം കരട് വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. അംഗീകൃത പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് പൂർത്തിയായവർക്കുമാത്രം ലൈസൻസ് നൽകുന്ന സംവിധാനമാണ് ലക്ഷ്യം.

അംഗീകൃത ഡ്രൈവർ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ് അപേക്ഷ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ഡ്രൈവിങ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് എന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഡ്രൈവർ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്തെല്ലാമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കരടിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് ലൈസൻസ് ലഭിക്കാൻ ആർടി ഓഫീസിൽ ഡ്രൈവിങ് കോഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ടി വരും. നിലവിലുള്ള ലേണേഴ്സ് ലൈസൻസ്, മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫീസ് ഫോട്ടോ എന്നീ രേഖകൾക്ക് പുറമേയാണിത്. നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിർത്തിയാണ് പുതിയ സംവിധാനത്തിന് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നതിനാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൈവിങ് സ്കൂളുകളെ തത്കാലം ഈ മാറ്റം ബാധിക്കില്ല.

മോട്ടോർ മെക്കാനിക്സിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച അംഗീകൃത സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് സെന്റർ തുടങ്ങാൻ അനുമതി ലഭിക്കും. പ്രസ്തുത വ്യക്തിക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ജയിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റും അഞ്ചുവർഷം ഡ്രൈവിങ് പരിചയവും വേണം. ക്ലാസ് മുറി, കംപ്യൂട്ടർ, മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടർ, പരിശീലനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം, കയറ്റിറക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ട്രാക്ക് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മാനദണ്ഡങ്ങൾ മറികടന്നാൽ മാത്രമേ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കൂ. 5 വർഷമാണ് ഒരു പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാലാവധി.

രാജ്യത്തെ ചരക്കുനീക്ക വ്യവസായ മേഖലയിൽ മികച്ച പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡ്രൈവർമാരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കാനും, അതുവഴി റോഡപകടങ്ങൾ കുറക്കുവാനും ഡ്രൈവർമാരുടെ കാര്യശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഈ നടപടി സഹായകരമാകും. 1989 ലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹനച്ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്യാനാണ് കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത്. പരാതികളും നിർദേശങ്ങളും നൽകാൻ ഒരുമാസം സമയമുണ്ട്.

English: The Ministry of Road Transport & Highways has issued a draft notification regarding accreditation of driver training centers