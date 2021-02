റോഡിലിറങ്ങിയ വിമാനം കാറുമായി നേർക്കു നേർ, കൂട്ടിയിടി, അപകടം: വിഡിയോ

വിമാനവും കാറും കൂട്ടിയിടിക്കുകയോ? വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ അദ്ഭുതപ്പെടണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടം നടന്നു അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഇസബെൽ ഇവിലെ ഇന്റർസ്റ്റെറ്റ് ഹൈവേ 580 ൽ ഇറക്കിയ ചെറു വിമാനമാണ് കാറിൽ ഇടിച്ചത്.

ലിവർമോർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നു നാപ്പയിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് സാങ്കേതിക തകരാർ വന്നതിനെ തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈവേയിൽ അടിയന്തരമായി ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. നാലു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന മോണി എം20ഇ എന്ന നാലു സീറ്റ് സിംഗിൾ എൻജിൻ വിമാനമാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടത്.



വിമാനത്തിൽ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനത്തിലേയും കാറിലേയും യാത്രക്കാർക്ക് പരിക്കുകളില്ല. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



