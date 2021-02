വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന് തീ പിടിച്ചാൽ പൈലറ്റ് എന്തുചെയ്യും?

പറക്കുന്നതിനിടെ വിമാനത്തിന്റെ ജനലിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോള്‍ എൻജിന് തീപിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്നത് ഏതൊരു വൈമാനികയാത്രികന്റെയും ദുഃസ്വപ്‌നമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യമാണ് പതിനായിരം അടി മുകളില്‍ വച്ച് യുണൈറ്റഡ് ഫ്‌ളൈറ്റ് 328ലെ യാത്രക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചത്. ആകാശത്ത് വച്ച് ഒരു എൻജിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചാല്‍ എന്തായിരിക്കും വിമാനത്തിന് സംഭവിക്കുക?

ഏതാണ്ട് 22500 കിലോഗ്രാമിലേറെ ഭാരമുള്ള വിമാനത്തിന്റെ ഒരു എൻജിന്‍ തകരാറിലാവുകയെന്നത് വിമാനം നിയന്ത്രിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇരട്ട എൻജിന്‍ വിമാനമാണെങ്കില്‍ രണ്ടാമത്തെ എൻജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത പോലിരിക്കും കാര്യങ്ങള്‍. ആധുനിക ഇരട്ട എൻജിന്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ ഒരു എൻജിന്‍ മാത്രമേ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കില്‍ പോലും വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവാതെ പറക്കാനാകും. മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ പറന്നുയരാന്‍ പോലും സാധിക്കും. വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ നിന്നു പറന്നുയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു വിമാന എൻജിന്‍ തകരാറിലായാല്‍ പോലും വിമാനം തകരാതിരിക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള മുന്‍കരുതലാണിത്. എന്നാല്‍ അതിനര്‍ഥം ഒരു എൻജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചാല്‍, പ്രത്യേകിച്ചും തീ പിടിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചെറുതാണെന്നല്ല.

ഭൂരിഭാഗം പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും വൈമാനിക ജോലി അവസാനിപ്പിക്കും വരെ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തെ ഒരിക്കല്‍ പോലും നേരിടേണ്ടി വരാറില്ല. എങ്കില്‍ പൊലും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള പരിശീലനം എല്ലാ പൈലറ്റുമാര്‍ക്കും ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഒരു എൻജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിലച്ചാല്‍ അതിലേക്കുള്ള ഇന്ധന ലഭ്യത തടയുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതല്‍ പൊട്ടിത്തെറികളും തീപിടുത്തവും ഒഴിവാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.



പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായ എൻജിന്‍ മികച്ച അവസ്ഥയിലാണെങ്കില്‍ പോലും നിരവധി വെല്ലുവിളികള്‍ പൈലറ്റുമാരും സഹപ്രവര്‍ത്തകരും നേരിടേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് വലതുവശത്തെ എൻജിനാണ് തകരാറിലായതെങ്കില്‍ ഇടതുഭാഗത്തെ എൻജിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം മൂലം വിമാനം ഇടത്തേക്ക് ചരിഞ്ഞുപോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് കൂടുതല്‍ ഇന്ധനം ചിലവാകുന്നതിനും കാരണമാവും. ഈ അവസരത്തില്‍ വിമാനം വശങ്ങളിലേക്കോ തലകീഴായോ മറിയാതെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുകയെന്നതാണ് പൈലറ്റുമാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി.



എത്രയും വേഗത്തില്‍ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വിമാനത്തെ എത്തിക്കാനാണ് ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്രമിക്കുക. എൻജിന്‍ തകരാറിലാവുന്നത് വിമാനങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ വര്‍ത്തമാനകാലത്ത് അസാധാരണ സംഭവമാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അമേരിക്കയിലെ ഡെന്‍വറിലുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ യാത്രക്കാരുമായി സുരക്ഷിതമായി നിലത്തിറക്കാന്‍ യുണൈറ്റഡ് എയര്‍ലൈന്‍സിന്റെ ബോയിംങ് 777 വിമാനത്തിനായി.



