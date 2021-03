ബെൻസിന്റെ ആഡംബര കാർ സ്വന്തമാക്കി നടി ഭാവന

മെഴ്സിഡീസ് ബെൻസ് സി–ക്ലാസ് സ്വന്തമാക്കി മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി ഭാവന. ഭാവനയും ഭർത്താവ് നവീനും ബെംഗളൂരുവിലെ ബെൻസ് ഡീലർഷിപ്പായ അക്ഷയ മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ് കാർ സ്വന്തമാക്കിയത്. മെഴ്സിഡീസ് ആരാധികയാണ് താനെന്നും പുതിയ ബെൻസ് സ്വന്തമാക്കിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഡീലർഷിപ്പ് പുറത്തുവിട്ട വിഡിയോയിലൂടെ താരം പറയുന്നത്.



സി ക്ലാസിന്റെ ഏതു എൻജിൻ വകഭേദമാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല. മെഴ്സിഡീസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഹനങ്ങളിലൊന്നാണ് സി ക്ലാസ്. രണ്ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകളാണ് വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുന്നത്. പെട്രോൾ എൻജിന് 203 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്.



രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം കരുത്തിൽ 2 ലീറ്റർ എൻജിൻ ലഭ്യമാണ്. അതിൽ 220 ഡി എന്ന വകഭേദത്തിന് 194 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേതായ 300 ഡിയുടെ കരുത്ത് 245 ബിഎച്ച്പിയാണ്. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലെത്തൻ 220 ഡി 6.9 സെക്കന്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ 300 ഡിയ്ക്ക് 5.9 സെക്കന്റുകൾ മാത്രം മതി.



English Summary: Bhavana And Naveen Bought New Benz C Class