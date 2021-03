സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾക്ക് മരണ മണി, ആയുസ് 15 വർഷം മാത്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 15 വർഷമായ സർക്കാർ വാഹനങ്ങളുടെ റജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഇതു പ്രാബല്യത്തിലാക്കും. ഇതിനായി കേന്ദ്ര മോട്ടർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി നിർദേശിച്ചുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി.



സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ, തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ, സംസ്ഥാന ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപറേഷൻ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ ബാധകമാകും. വായു മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയെന്നതാണ് നടപടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി പറയുന്നത്.



കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച വോളണ്ടറി വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിംഗ് പോളിസിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം. സ്ക്രാപ്പിങ് പൊളിസി പ്രകാരം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ 20 വർഷത്തിന് ശേഷവും കൊമേഷ്യൽ വാഹനങ്ങള്‍ 15 വർഷത്തിന് ശേഷവും ഫിറ്റ്നെസ് പരിശോധന നടത്തണം.



English Summary: Renewal of Registration For 15-year-old Govt Vehicles to Stop from Apr 1, 2022