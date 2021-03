ശത്രുക്കളെ തകർക്കും അമേരിക്കൻ സേനയുടെ കടലിലെ ചെകുത്താൻ

മുങ്ങിക്കപ്പലിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നാവിക രംഗത്തെ കണ്ടെത്തലായാണ് 'ഗോസ്റ്റ്' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഈ ചെറുബോട്ടിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. വേഗതയും നിരീക്ഷ സംവിധാനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമാണ് ഈ ഗോസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. കുമിളകള്‍ക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ ചെറുബോട്ടിനെ അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജൂലിയറ്റ് മറൈന്‍ സിസ്റ്റംസ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്.

സേനയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തല്‍, പ്രത്യേക ദൗത്യങ്ങള്‍, രഹസ്യാന്വേഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍, നിരീക്ഷണം തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളില്‍ ഈ ബോട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് ജൂലിയറ്റ് മറൈന്‍ സിസ്റ്റംസ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതിവേഗ സമുദ്ര ടാക്‌സിയായും സമുദ്രത്തിലെ എണ്ണ പാടങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുമെല്ലാം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. അമേരിക്കന്‍ നാവികസേനയുടെ പടക്കപ്പലുകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ ഒരു ബോട്ട് എന്ന ആവശ്യത്തില്‍ നിന്നാണ് ഗോസ്റ്റിനെ നിര്‍മ്മിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്.



2000ത്തില്‍ യുഎസ്എസ് കോള്‍ എന്ന പടക്കപ്പല്‍ യമനിലെ ഏദന്‍ കടപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഇന്ധനം നിറക്കുന്നതിനിടെ മോട്ടോര്‍ ബോട്ട് ആക്രമണത്തില്‍ തകര്‍ന്നിരുന്നു. അന്ന് ചെറിയൊരു മോട്ടോര്‍ ബോട്ടില്‍ നിറയെ സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കളുമായി യുഎസ്എസ് കോളിലേക്ക് ഇടിച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തെ തുടര്‍ന്ന് 17 നാവികര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അല്‍ഖ്വയ്ദയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഭീകരസംഘടനയില്‍ പെട്ടവരാണ് അന്ന് ആക്രണം നടത്തിയതെന്നാണ് പിന്നീട് എഫ്.ബി.ഐ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



അതിവേഗത്തില്‍ നടക്കുന്ന സമാനമായ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് അതേ പോലെ തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട് ഗോസ്റ്റിനെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ഇരുവശത്തേയും പൊയ്ക്കാലുകള്‍ പോലുള്ള ഭാഗത്താണ് പ്രൊപ്പല്ലറുകള്‍ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുന്‍വശത്തെ പ്രൊപ്പല്ലറുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കുമിളകള്‍ ഗോസ്റ്റിനെ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ ചലിക്കാന്‍ സഹായിക്കും. 5 സെന്റിമീറ്റര്‍ കനമുള്ള ബാലിസ്റ്റിക് വിന്‍ഡ്‌സ്‌ക്രീനിനാണ് ഗോസ്റ്റിനുള്ളത്. പൈലറ്റും കോ പൈലറ്റും ചേര്‍ന്നാണ് നിയന്ത്രിക്കുക. എട്ട് അടി ഉയരം വരെ വരുന്ന തിരമാലകള്‍ ഇവക്ക് ഭീഷണിയാകില്ല.



എട്ടു നോട്ടിക്കല്‍ മൈലിനേക്കാള്‍ കുറവ് വേഗതയില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ഗോസ്റ്റിന്റെ പൊയ്ക്കാലുകള്‍ ചേര്‍ന്നായിരിക്കും നില്‍ക്കുക. ഇതുവഴി 12 അടിയോളം സമുദ്രത്തില്‍ നിന്നും ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന രീതിയിലാകും ഗോസ്റ്റിന്റെ സഞ്ചാരം. കുറഞ്ഞവേഗത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ പൊയ്ക്കാലുകള്‍ അകന്ന് നില്‍ക്കുകയും ബോട്ടിന്റെ പ്രധാനഭാഗം വെള്ളത്തില്‍ തൊട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാല്‍ വേഗത വര്‍ധിക്കും തോറും പൊയ്ക്കാലുകള്‍ തമ്മില്‍ അടുക്കുകയും പ്രധാനഭാഗം ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഗോസ്റ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം.



1800 ഹോഴ്‌സ്പവറിന്റെ രണ്ടു ടര്‍ബോ ഷാഫ്റ്റ് എഞ്ചിനുകളാണ് ഗോസ്റ്റിന്റെ ശക്തി. മിസൈലുകളും ഇലക്ട്രോ ഒപ്റ്റിക്കല്‍ സെന്‍സറുകളും റഡാറും സോണാറും ഗോസ്റ്റിലുണ്ടാകും. കടല്‍ത്തട്ടിലെ മൈനുകളേയും മറ്റും തിരയാനും ഈ ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാകും. നിലവില്‍ മണിക്കൂറില്‍ 55.5 കിലോമീറ്റര്‍(30 നോട്ട്) വേഗത്തിലാണ് ഗോസ്റ്റ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭാവിയില്‍ ഇത് മണിക്കൂറില്‍ 92.6 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലേക്കും തുടര്‍ന്ന് 129.6 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലേക്ക് വരെ എത്തിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ജൂലിയറ്റ് മറൈന്‍ സിസ്റ്റം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

