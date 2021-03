വെറുതെയങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്യാനാകില്ല വിമാനങ്ങൾ, ഏറെയുണ്ട് നടപടികൾ

കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് ചരിത്രത്തിലെ സമാനതകളില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് വ്യോമയാന മേഖല കടന്നുപോയത്. ആയിരക്കണക്കിന് വിമാനങ്ങളാണ് വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ ദിവസങ്ങളോളം നിലത്തു കിടന്നത്. വിമാനങ്ങള്‍ വെറുതേ കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അവ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വേണ്ട നിരവധി ഉത്തരവാദിത്വങ്ങള്‍ അപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് നിലത്തിറക്കിയ വിമാനങ്ങളില്‍ വെറുതേ കിടക്കുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ പരിശോധനകളും മുന്‍കരുതലുകളുമായിരുന്നു വിമാനങ്ങളില്‍ സംഭവിച്ചത്.

പാര്‍ക്കിങ്ങ് പസില്‍

വിമാനങ്ങള്‍ എവിടെ കാണും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന മറുപടി വിമാനത്താവളം എന്നായിരിക്കും. സത്യത്തില്‍ ഈ വിമാനത്താവളങ്ങളില്‍ കോവിഡ് 19ന്റെ കാലത്ത് വിമാനങ്ങള്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യാനായി സ്ഥലത്തിനായി വ്യോമയാന കമ്പനികളില്‍ പലതും അലയുകയായിരുന്നു. 'നിരന്തരം വിമാനങ്ങള്‍ പറന്നുയരാനും ഇറങ്ങാനും വേണ്ടിയുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലാണ് വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ എല്ലാം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂട്ടമായി വിമാനങ്ങള്‍ നിലത്ത് പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലല്ല' വ്യോമയാന മേഖലയിലെ വിദഗ്ധയായ സിമിന്‍ ഗായ് പറയുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് മലേഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന കമ്പനിയാണ് എയര്‍ഏഷ്യ. സാധാരണ അവരുടെ വിമാനങ്ങള്‍ ക്വാലാലംപൂരിലെ രണ്ടാമത്തെ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലാണ് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നത്. കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ വിമാനത്താവളം എയര്‍ ഏഷ്യ വിമാനങ്ങളാല്‍ നിറഞ്ഞു. കാര്‍ഗോ ടെര്‍മിനലില്‍ പല വിമാനങ്ങളും നിര്‍ത്തിയിടേണ്ടി വന്നു. ബാങ്കോക്കില്‍ പല വിമാനങ്ങളും ടാക്‌സി വേയില്‍ പോലും നിര്‍ത്തിയിടേണ്ടി വന്നു. എന്നിട്ടും ബാക്കിയായ ചില വിമാനങ്ങള്‍ ഫുക്കറ്റ്, പട്ടായ വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് നിര്‍ത്തിയിട്ടത്. എയര്‍ ഏഷ്യയുടെ 90 ശതമാനത്തിലധികം വിമാനങ്ങളും കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍വീസുകള്‍ നിര്‍ത്തലാക്കിയിരുന്നു.



പാര്‍ക്കിങിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുക മാത്രമല്ല ശരിയായ രീതിയില്‍ പാര്‍ക്ക് ചെയ്യുകയെന്നതും സുപ്രധാന കാര്യമായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും ടാക്‌സിവേകള്‍ പോലുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിടാന്‍ അടയാളങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്‍. ഓരോ വിമാനങ്ങള്‍ തമ്മിലും നിര്‍ത്തിയിടുമ്പോള്‍ 25 മീറ്ററിന്റെ ദൂരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിമാനത്തിന്റെ എൻജിന്‍ സ്റ്റാര്‍ട്ട് ചെയ്യുമ്പോള്‍ പുകയോ പൊടിയോ ഉയരുന്നത് മറ്റു വിമാനങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താന്‍ വേണ്ടിയാണിത്.



ചില വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകള്‍ക്ക് ഒരു ഫുട്‌ബോള്‍ മൈതാനത്തോളം വീതിയുണ്ടാകും. മറ്റു ചിലവയാകട്ടെ ചെറുതുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലഭ്യമായ സ്ഥലം പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിമാനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിയിടുകയെന്നത് ഒരു പസില്‍ ശരിയാക്കും പോലെയാണ്. കോവിഡ് കാലത്തെ വിമാനങ്ങളുടെ പാര്‍ക്കിങ് അസാധാരണമായ ഏകോപനം ആവശ്യമുള്ള പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു.



പറ്റിയസ്ഥലം മരുഭൂമി

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈര്‍പ്പത്തിന് വിമാനങ്ങളില്‍ വലിയ നാശമുണ്ടാക്കാന്‍ ശേഷിയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വിമാനങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജെറ്റ് ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്ക് ഈര്‍പ്പം ആഗിരണം ചെയ്യാന്‍ശേഷിയുണ്ട്. ഇന്ധന ടാങ്കിലെ ഈര്‍പ്പത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പല സൂഷ്മജീവികളേയും ആകര്‍ഷിക്കും. ഇന്ധന ടാങ്കിനും വിമാനത്തിനും കേടുപാടുകള്‍ വരുത്താന്‍ ഇക്കാരണം ഒന്ന് മതി.

അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പോലും ഈര്‍പ്പം ഏറ്റവും കുറവുള്ള മരുഭൂമികളാണ് വിമാനങ്ങള്‍ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഏറ്റവും പറ്റിയസ്ഥലമെന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നത്. ആസ്‌ട്രേലിയയിലെ ആലിസ് സ്പ്രിംങ്‌സ് വിമാനത്താവളമാണ് ഇതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണം. ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളില്‍ വിമാനങ്ങള്‍ സൂക്ഷിച്ച് പിന്നീട് പറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും കാര്യമായ പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടാവാറില്ല. അരിസോനയില ആസെന്റ് ഏവിയേഷന്‍ സര്‍വീസിന്റെ ഇത്തരം കേന്ദ്രത്തില്‍ 400 വിമാനങ്ങളാണ് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്നത്. യഥാര്‍ഥ ശേഷിയുടെ ആറിരട്ടി വരുമിത്. ആറ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ വിമാനകമ്പനികളുടെ വിമാനങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.



സിലിക്ക ജെല്ലിന്റെ ആവശ്യം കൂടി

ഈര്‍പ്പം കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളില്‍ ഈര്‍പ്പം പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ എൻജിന്‍ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ അധിക ഈര്‍പ്പം വലിച്ചെടുക്കാന്‍ വ്യാപകമായി സിലിക്ക ജെല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. മാത്രമല്ല നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ വിമാനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുകയെന്നതും ജോലിയായി. വിമാനങ്ങളുടേയും എൻജിനുകളുടേയും പ്രത്യേകതക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഇടവേളയിലും മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി.

ഓയിലില്‍ ജലാംശമുള്ളപ്പോള്‍ വിമാനങ്ങളുടെ എഞ്ചിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് അപകടങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വിമാനങ്ങളുടെ എൻജിനില്‍ ജലാംശമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനെ നേരിടാന്‍ സാധാരണ സിലിക്ക ജെല്ലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന അതേ സിലിക്ക ജെല്‍ പാക്കറ്റുകളാണ് വിമാനങ്ങളിലും ഉപയോഗിച്ചത്.



വിമാനങ്ങളിലെ കാബിനുകളിലും ഇതേ സിലിക്ക ജെല്ലുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു. വിമാനങ്ങളുടെ വാതിലുകള്‍ അടച്ചിട്ടിരുന്നതിനാല്‍ ഉള്‍ഭാഗത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശം ഉയരുകയും ഇത് സീറ്റുകളും കാര്‍പെറ്റുകളും കര്‍ട്ടനുകളും അടക്കമുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് അവിടെ സിലിക്ക ജെല്‍ പാക്കറ്റുകള്‍ വിതറിയത്.



സൂഷ്മജീവികളുടെ വലിയ ഭീഷണി

വിമാനങ്ങള്‍ പറക്കാതെ ഭൂമിയില്‍ കിടക്കുമ്പോള്‍ സൂഷ്മജീവികള്‍ അടക്കമുള്ളവയെ അകറ്റി നിര്‍ത്തുകയെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. സാധാരണ സമയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ആളനക്കം കുറഞ്ഞ നിശബ്ദ ഇടങ്ങളായി വിമാനത്താവളങ്ങള്‍ മാറിയപ്പോള്‍ മനുഷ്യരേക്കാള്‍ വിമാനങ്ങളില്‍ കയറിക്കൂടാന്‍ സാധ്യത മറ്റു ജീവജാലങ്ങള്‍ക്കാണ്. ബാങ്കോക്കില്‍ എയര്‍ ഏഷ്യയുടെ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ചിറകിനടിയില്‍ നിന്നും ഒരു കിളിക്കൂടാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

വിമാനങ്ങളുടെ ചിറകുകള്‍ പോലെ തന്നെ അത്യധികം സൂഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ലാന്‍ഡിങ് ഗിയറുകള്‍. ഇവയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നൂഴ്ന്നിറങ്ങി പോലും പലപ്പോഴും സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷികളോ ചെറു ജീവികളോ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങള്‍ വാസസ്ഥലങ്ങളാക്കാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ്. ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ലാന്‍ഡിങ് ഗിയറിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ തന്നെ താറുമാറാക്കി അപകടത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നത്.



1996ല്‍ ഇത്തരമൊരു അശ്രദ്ധ വിമാനാപകടത്തില്‍ പോലും കലാശിച്ചിരുന്നു. അന്ന് പക്ഷിക്കൂടിന്റെ ഭാഗങ്ങള്‍ വിമാനത്തിന്റെ ട്യൂബില്‍ കുടുങ്ങി വിമാനത്തിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന സംവിധാനം തകരാറിലായതാണ് ദുരന്തകാരണമായത്. വിമാനങ്ങളിലെ ജനലുകള്‍ അടക്കാനും തുറക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സീറ്റുകളുടെ ചലനം ലൈറ്റുകള്‍ ഫൂട്ട്‌റെസ്റ്റ് മെറ്റല്‍ ടേബിള്‍ തുടങ്ങി യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടിയും വന്നു. 300 സീറ്റുകളുള്ള ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപരിശോധന പൂര്‍ണ്ണമാവാന്‍ അഞ്ച് മണിക്കൂറെടുക്കുമെന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ എത്രത്തോളം സമയമെടുക്കുന്നുവെന്ന് മനസിലാവുക.



ചരക്കുവിമാനങ്ങളായ യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍

യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ക്ക് കോവിഡില്‍ തടസം നേരിട്ടുവെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചരക്കു നീക്കം തുടര്‍ന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും മരുന്നുകള്‍ പോലുള്ള അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ നീക്കം. യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ വെറുതേ ഇട്ട് കേടാവുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായി പല എയര്‍ലൈനുകളും അവയെ ചരക്കുവിമാനങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

സീറ്റുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് ബബിള്‍ കൊണ്ട് മൂടിയാണ് ചില യാത്രാവിമാനങ്ങള്‍ ചരക്കുവിമാനങ്ങളായി മാറിയത്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ് സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ അവക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കിയിരുന്നു. സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ചരക്കുകളും സീറ്റ് ബെല്‍റ്റ് ഇട്ട ശേഷമാണ് പറന്നുയര്‍ന്നത്.



കോവിഡ് ശമിച്ചതോടെ ഇപ്പോള്‍ വിമാന സര്‍വീസുകളും പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരികയാണ്. എന്നാല്‍ യാത്രക്കാരുടേയും വിമാന ജീവനക്കാരുടേയും രീതികളില്‍ മാത്രം വലിയ മാറ്റങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചു. മാസ്‌കും കയ്യുറകളും അടക്കമുള്ള സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധമായി. ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നത് ഡിസ്‌പോസിബിള്‍ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി. കപ്പിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം പാനീയങ്ങള്‍ ചെറു ബോട്ടിലുകളില്‍ വിതരണം തുടങ്ങി. വീണ്ടും വിമാനങ്ങള്‍ സജീവമായെങ്കിലും കോവിഡിന് മുമ്പും ശേഷവും എന്ന നിലയിലേക്ക് വിമാനയാത്രയും മാറിയെന്നു മാത്രം.



