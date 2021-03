അടിയന്തര ലാൻഡിങ്, റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി നീങ്ങി ബോയിങ് വിമാനം: വിഡിയോ

സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് അടിയന്തര ലാൻഡിങ് നടത്തിയ ബോയിങ് വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി. ഇന്തോനീഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തിയിലെ ഹലിം വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മകാസ്കറിലേക്ക് പറന്ന ട്രിഗാന എയറിന്റെ ബോയിങ് 737–400 കാർഗോ വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് തിരിച്ചിറക്കിയത്.

പറന്നുയർന്ന ഉടനെ എൻജിനിൽനിന്ന് പുക വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് പൈലറ്റുമാർ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കിയത്. ലാൻഡ് ചെയ്ത വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ടു പോയി പുല്ലിൽ തെന്നി നീങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ വിമാന ജീവനക്കാർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.



എന്നാൽ വിമാനത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. അപകടത്തിന് ശേഷം റൺവേ ബ്ലോക്ക് ആയതിനാൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വിമാനങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചുവിട്ടെന്നും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചെന്നുമാണ് ഇന്തോനീഷ്യൻ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്.

English Summary: Plane skids off runway during emergency landing in Indonesia