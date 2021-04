5 വർഷം; ട്രെയിൻ മാർഗം മാരുതി കയറ്റി അയച്ചത് 7.20 ലക്ഷം കാറുകൾ

പുത്തൻ കാറുകളുടെ ഡീലർഷിപ്പിലേക്കുള്ള യാത്ര ട്രെയിൻ മാർഗമാക്കുന്ന നിർമാതാക്കളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്നു. ഒപ്പം ഈ പരിവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ട മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ ട്രെയിൻ മാർഗം കയറ്റി അയച്ച കാറുകളുടെ എണ്ണം 7.20 ലക്ഷം യൂണിറ്റിലുമെത്തി. ഇന്ത്യ പോലെ വൈവിധ്യം നിറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് കാറുകൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തിക്കുക നിർമാതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി കാർ കടത്തിനായി ട്രക്കുകളെയാണു നിർമാതാക്കൾ ആശ്രയിച്ചു പോന്നത്. എന്നാൽ റയിൽ മാർഗമുള്ള കാർ നീക്കം കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്നു മാത്രമല്ല പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണെന്നു മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു; കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മലിനീകരണം 3,200 ടൺ കുറയ്ക്കാനും ട്രെയിൻ മാർഗമുള്ള കാർ നീക്കം കമ്പനിയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടത്രെ.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 1.80 ലക്ഷം കാറുകളാണു മാരുതി സുസുക്കി ട്രെയിൻ മാർഗം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചത്; കമ്പനിയുടെ വാർഷിക വിൽപ്പനയുടെ 13 ശതമാനത്തോളമാണിത്. പോരെങ്കിൽ മാരുതി സുസുക്കിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവുമധികം കാറുകൾ റയിൽ മാർഗം കയറ്റി അയച്ച വർഷവുമാണ് 2020— 21. 2019ലും കമ്പനി 1.78 ലക്ഷം കാറുകൾ ട്രെയിൻ മാർഗം ഡീലർഷിപ്പുകളിലെത്തിയിരുന്നു.



ദേശീയപാതകളിലെ ഗതാഗതത്തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും ട്രെയിൻ മാർഗമുള്ള ചരക്കുനീക്കം സഹായിക്കുമെന്നു മാരുതി സുസുക്കി വിശദീകരിക്കുന്നു. കാറുകൾ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി വിടുന്നതു കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം പലതാണെന്നു മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ കെനിചി അയുകാവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മലിനീകരണ വിമുക്തവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഗതാഗത മാർഗമാണു റയിൽവേ എന്നതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ട്രെയിൻ മാർഗമുള്ള കാർ കടത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ മാരുതി സുസുക്കി ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ഏഴു വർഷം മുമ്പ് 2014ലാണു മാരുതി സുസുക്കി ട്രെയിൻ മാർഗം കാറുകൾ കയറ്റി അയച്ചു തുടങ്ങിയത്. ചരക്ക് ട്രെയിനുകളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചതോടെ തുടർന്നുള്ള കാലത്തിനിടെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം ട്രക്ക് ട്രിപ്പുകൾ കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനിക്കു സാധിച്ചെന്നാണു കണക്ക്. പ്രത്യേക കോച്ചുകൾ തന്നെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്താണു കാർ നിർമാതാക്കളെ ആകർഷിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ ശ്രമിച്ചത്. റിസർച് ഡിസൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ‘ബി സി എ സി എം’ കോച്ചുകളുടെ വരവോടെ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന കാറുകളുടെ എണ്ണം 125 യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് 265 ആയി ഉയർന്നു. രൂപകൽപ്പനയിലെ സമീപകാല മാറ്റങ്ങൾ മണിക്കൂറിൽ 95 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ 318 കാറുകൾ വരെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സാഹചര്യമൊരുക്കി.



രാജ്യത്ത് ഓട്ടമൊബീൽ ഫ്രെയ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ(എ എഫ് ടി ഒ) ലൈസൻസ് നേടിയ ആദ്യ വാഹന നിർമാതാക്കളുമാണു മാരുതി സുസുക്കി; ഇതോടെ സ്വന്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച വേമേറിയതും വാഹകശേഷിയേറിയതുമായ റേക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ റയിൽവേ ശൃംഖലയിൽ ചരക്കു നീക്കാൻ മാരുതി സുസുക്കിക്കാവും. നിലവിൽ അഞ്ചു കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണു മാരുതിയുടെ ചരക്ക് നീക്കം: ഗുരുഗ്രാം, ഫാറൂഖ്നഗർ, കത്തുവാസ്, പട്ലി, ഡെട്രോജ്. ഡൽഹി രാജ്യതലസ്ഥാന മേഖല(എൻ സി ആർ)യ്ക്കു പുറമെ മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ നഗരങ്ങളിലും ഗുജറാത്തിലെ മുന്ദ്ര തുറമുഖത്തും മാരുതി സുസുക്കി കാറുകളുമായി ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ പതിവായി എത്തുന്നുണ്ട്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാതൃക പിന്തുടർന്ന് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്രയും കിയ മോട്ടോഴ്സുമൊക്കെ ട്രെയിൻ മാർഗം കാറുകൾ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട്.



English Summary: Maruti Suzuki Dispatched over 7.2 lakh Units via Indian railways in Last 5 Years