ബജാജ് ‘ചേതക്’ ചെന്നൈ, ഹൈദരബാദ് നഗരങ്ങളിലേക്കും

വൈദ്യുത ഇരുചക്രവാഹന വിഭാഗത്തിൽ തരംഗം തീർത്തു മുന്നേറുകയാണു ബജാജ് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡിന്റെ പുത്തൻ ‘ചേതക്’. ആവശ്യത്തിനൊത്ത് ‘ചേതക്’ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവാത്തതാണു ബജാജ് ഓട്ടോ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ‘ചേതക്കി’നുള്ള ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ് പുനഃരാരംഭിച്ചെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നതോടെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായി നിർമാതാക്കൾ.

സാഹചര്യം തികച്ചും അനുകൂലമായതിനാൽ ‘ചേതക്’ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ബജാജ് ഓട്ടോ. ഒപ്പം പുതിയ നഗരങ്ങളിലേക്കു വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ വിൽപ്പന വ്യാപിപ്പിക്കാനും ബജാജ് ഓട്ടോ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ പുണെയിലും ബെംഗളൂരുവിലുമാണു ബാറ്ററിയിൽ ഓടുന്ന ‘ചേതക്’ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുന്നത്. വൈകാതെ ചെന്നൈയിലും ഹൈദരബാദിലും കൂടി ‘ചേതക്’ അവതരിപ്പിക്കാനാണു ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച് 18 ‘ചേതക്’ ഡീലർഷിപ്പുകളാണു ബജാജിനുള്ളത്; ഇതിൽ അഞ്ചെണ്ണം പുണെയിലും ബാക്കി ബെംഗളൂരുവിലുമായിരുന്നു. വിപണിയിൽ മികച്ച സ്വീകരണം നേടിയതോടെ ‘ചേതക്കി’ന്റെ വിലയും ബജാജ് ഓട്ടോ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പുണെ ഷോറൂമിൽ 1,42,620 രൂപയാണു ‘ചേതക്’ വില; ഒറ്റയടിക്ക് 27,000 രൂപയോളമാണു വില വർധന. പോരെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലും ബജാജ് ഓട്ടോ ‘ചേതക്’ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു; 5,000 രൂപയുടെ വിലവർധനയാണ് അന്നു പ്രാബല്യത്തിലെത്തിയത്.



വൈദ്യുത സ്കൂട്ടർ വിപണിയിൽ ‘ആതെർ 450 എക്സ്’, ടി വി എസ് ‘ഐ ക്യൂബ്’ തുടങ്ങിയവയോടാണു ‘ചേതക്കി’ന്റെ മത്സരം. ‘ആതെർ 450 എക്സ്’ സ്കൂട്ടറിന്റെ വില 1.28 ലക്ഷം മുതൽ 1.47 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. ‘ഫെയിം ടു’ പ്രകാരമുള്ളതും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ചതുമായ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ‘ഐ ക്യൂബി’ന്റെ ഡൽഹി ഷോറൂം വില 1.08 ലക്ഷം രൂപയാണ്; മറ്റിടങ്ങളിലാവട്ടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ വില 1.30 ലക്ഷം രൂപയോളം വരും.



