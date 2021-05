കാത്തിരിക്കൂ 2025 വരെ, റെനോ എത്തുന്നത് 7 ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുമായി

വൈദ്യുതീകൃതമായ വാഹനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വിപുല പദ്ധതിയുമായി ഫ്രഞ്ച് നിർമാതാക്കളായ റെനോ. 2025നുള്ളിൽ വൈദ്യുതീകരിച്ച ഏഴു മോഡലുകൾ വിൽപനയ്ക്കെത്തിക്കാനാണു കമ്പനി ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രധാനമായും യൂറോപ്യൻ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടാണു റെനോ വൈദ്യുത മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ സങ്കര ഇന്ധന വാഹന വിപണിയിൽ 35% വിഹിതമാണു റെനോയുടെ ലക്ഷ്യം; ഇതിനായി മോഡൽ ശ്രേണിയുടെ പകുതിയെങ്കിലും വൈദ്യുതീകരിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ ശ്രമം.

ആദ്യ ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ നിലവിലെ മോഡലുകളിൽ ‘ഇ ടെക്’ ഹൈബ്രിഡ്, പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പവർട്രെയ്നുകൾ ലഭ്യമാക്കാനാണു ശ്രമം. ഫോർമുല വൺ മത്സരരംഗത്തു നിന്നുള്ള അനുഭവസമ്പത്ത് കൈമുതലാക്കിയാണ് സങ്കര ഇന്ധന വിഭാഗത്തിലെ രണ്ടു പവർ ട്രെയ്നുകളും റെനോ യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്. പോരെങ്കിൽ ഇരു പവർ ട്രെയ്നുകളും ഏറെക്കുറെ സമാന രീതിയിലാണു നിർമിക്കുന്നതെന്ന സൗകര്യവുമുണ്ട്. പെട്രോൾ എൻജിനു പുറമെ രണ്ടു വൈദ്യുത മോട്ടോറുകളും ബാറ്ററി പായ്ക്കും ക്ലച് രഹിത ട്രാൻസ്മിഷനുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ പവർ ട്രെയ്നുകളുടെ രൂപകൽപ്പന. ഇരു പവർട്രെയ്നുകളിൽ 1.6 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഉപയോഗിക്കാനാവുക; സങ്കര ഇന്ധന വിഭാഗത്തിലേക്കു മാറുമ്പോൾ 1.2 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററി പായ്ക്കിന്റെ പിൻബലമുള്ള മോട്ടോറുകൾക്ക് 140 പി എസ് വരെ കരുത്തു സൃഷ്ടിക്കാനാവും. സങ്കര ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വരവോടെ നഗരവീഥികളിലെ കാര്യക്ഷമത 80% വരെ ഉയരുമെന്നും ഇന്ധന ചെലവ് 40% വരെ കുറയുമെന്നുമാണ് റെനോയുടെ അവകാശവാദം.



പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പിൽ വലിപ്പമേറിയ 10.4 കിലോവാട്ട് അവർ ബാറ്ററിയാണ് ഇടംപിടിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പരമാവധി കരുത്ത് 160 പി എസ് ആയി ഉയരുമെന്നതിനു പുറമെ പൂർണമായും ബാറ്ററിയെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രം 50 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാനുമാവും. കൂപ്പെ എസ് യു വിയായ ‘അർകാന’, ഹാച്ച്ബാക്കായ ‘ക്ലിയൊ’, എസ് യു വിയായ ‘കാപ്ചറി’ന്റെ യൂറോപ്യൻ പതിപ്പ് എന്നിവയിലാണ് സങ്കര ഇന്ധന പവർ ട്രെയ്ൻ ഇടംപിടിക്കുക; ‘കാപ്ചർ’, ‘മെഗാൻ’ എന്നിവയാണു പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് രൂപത്തിൽ വിപണിയിലെത്തുക.



എൻജിൻ ശേഷിയേറിയ മോഡലുകളെയും സങ്കര ഇന്ധന പവർട്രെയ്നിലേക്കു മാറ്റാൻ റെനോയ്ക്കു പദ്ധതിയുണ്ട്. അടുത്ത വർഷത്തോടെ 200 പി എസ് വരെ കരുത്ത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന 1.2 ലീറ്റർ എൻജിൻ സഹിതം സങ്കര ഇന്ധന പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. 2024 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതേ എൻജിനോടെ 280 പി എസ് വരെ കരുത്തും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ലേ ഔട്ടുമുള്ള പ്ലഗ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പുകളും റെനോ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.



അതേസമയം, സങ്കര ഇന്ധന സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഇടമില്ലാത്ത ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഈ മോഡലുകളൊന്നും റെനോ അവതരിപ്പിക്കാനിടയില്ല. പകരം ചെറു ഹാച്ച്ബാക്കായ ‘ക്വിഡി’ന്റെ വൈദ്യുത പതിപ്പാവും ഇന്ത്യയ്ക്കായി റെനോ എത്തിക്കുക. ചൈനയിൽ ‘കെ — സി’ എന്നി പേരിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള ഈ കാർ യൂറോപ്പിൽ ബജറ്റ് ബ്രാൻഡായ ഡാഷ്യയുടെ ശ്രേണിയിൽ ‘സ്പ്രിങ് ഇ വി’ എന്ന പേരിലും വിപണിയിലുണ്ട്.

English Summary: Renault to launch 7 new electrified vehicles globally by 2025