കോവിഡ് റിലീഫ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്, സൂപ്പർകാറുകൾ വാങ്ങാൻ ലോൺ എടുത്തത് 36 കോടി

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നു കരകയറാൻ എന്ന പേരിൽ ബാങ്കുകളെ പറ്റിച്ച് 5 ദശലക്ഷം ഡോളർ (ഏകദേശം 36 കോടി) യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍. കാലിഫോർണിയ ഇർവിൻ സ്വദേശി മുസ്തഫ ഖാദിരിയെയാണ് ഹോം ലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരെയും ചെറുകിട ബിസിനസുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനായുള്ള പെയ്മെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലാണ് ബാങ്കുകൾ ലോൺ അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച തുക, ലംബോർഗിനി, ഫെരാരി, ബെന്റ്ലി തുടങ്ങിയ സൂപ്പർ കാറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കാനുമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.



ഇല്ലാത്ത കമ്പനികളുടെ പേരിൽ രേഖകളുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു മുസ്തഫയുടെ തട്ടിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ്‌, ജൂൺ മാസങ്ങളിലായി മൂന്ന് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോൺ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മറ്റാരുടെയോ സോഷ്യൻ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.



English Summary: US man Charged with using Covid loans to buy Ferrari, Lamborghini