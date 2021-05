ഒറ്റ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജനിൽ 888 കി മീ; ചരിത്രമായി ഹ്യുണ്ടേയ് നെക്സൊ

ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമാക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ സഞ്ചാര ദൂരത്തിൽ ലോക റെക്കോഡ് സൃഷ്ടിച്ചു ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടേയ്. ഹ്യുണ്ടേയ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കു വേണ്ടി റാലി ഡ്രൈവർ ബ്രെൻഡൻ റീവ്സ് ഓടിച്ച നെക്സോ കാറാണ് ഒറ്റ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജനിൽ 900 കിലോമീറ്ററോളം താണ്ടി പുതുചരിത്രം രചിച്ചത്.

പൂർണമായും മലിനീകരണ വിമുക്തമായ ഹ്യുണ്ടേയ് നെക്സൊ, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണും ബ്രോക്കൺ ഹില്ലിനുമിടയിലെ 887.5 കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഒറ്റ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജനിൽ പിന്നിട്ടത്. രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഫ്രഞ്ച് വൈമാനികനും സോളാർ ഇംപൾസ് ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ബെർട്രൻഡ് പിക്കാഡ് സ്ഥാപിച്ച, ഒറ്റ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജനിൽ 778 കിലോമീറ്റർ ദൂരമെന്ന റെക്കോഡാണ് ഇതോടെ ചരിത്രമായത്. പിക്കാഡിന്റെ യാത്രയും ഹ്യുണ്ടേയ് ‘നെക്സൊ’ കാറിൽ തന്നെയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ഓടുന്നതും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളതുമായ ഏക കാറും ‘നെക്സൊ’ തന്നെ.



രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വേൾഡ്വൈഡ് ഹാർമൊണൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജ്യർ(ഡബ്ല്യു എൽ ടി പി) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒറ്റ ടാങ്കിൽ 660 കിലോമീറ്ററാണു ‘നെക്സൊ’യുടെ സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്). സാധാരണഗതിയിൽ കാർ റീചാർജ് ആവാൻ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വരെ വേണമെന്നാണു ഹ്യുണ്ടേയിയുടെ കണക്ക്.



എന്നാൽ ബ്രോക്കൺ ഹിൽ വരെയുള്ള 807 കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ശേഷവും ഇനിയും മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നു ‘നെക്സൊ’യിലെ ട്രിപ് കംപ്യൂട്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതായി ബ്രെൻഡൻ റീവ്സ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ കടത്തിവെട്ടുന്ന പ്രകടനമായിരുന്നു ഇത്; തുടർന്ന് ബ്രോക്കൺ ഹില്ലിന്റെ പരിസരത്തെ സിൽവർടൻ വരെ യാത്ര ദീർഘിപ്പിക്കാൻ റീവ്സ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ‘മാഡ് മാക്സ് ടു’ എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരിച്ച സ്ഥലമായ സിൽവർടൻ വരെയെത്തിയതോടെ ‘നെക്സൊ’യുടെ ഇന്ധനടാങ്ക് കാലിയായി; അപ്പോഴേക്കു കാർ മൊത്തം 887.5 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടിരുന്നു.



മെൽബണിൽ നിന്നു സിൽവർടൻ വരെ നീണ്ട യാത്രയ്ക്ക് 13 മണിക്കൂറും ആറു മിനിറ്റുമാണു വേണ്ടിവന്നത്; ഇടയ്ക്കെങ്ങും നിർത്താതെ, മണിക്കൂറിൽ ശരാശരി 66.9 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിലായിരുന്നു ‘നെക്സൊ’യുടെ ഓട്ടം. അതേസമയം കാർ 686 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ കാറിന്റെ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് പാനലിൽ ഇന്ധനം കുറവാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നെന്നും ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ 200 കിലോമീറ്റർ കൂടി പിന്നിട്ട ശേഷം മാത്രമായിരുന്നു കാറിലെ ഇന്ധന ടാങ്ക് കാലിയായതെന്നു മാത്രം.



English Summary: Hyundai Nexon on Hydrogen Fuel Sets World Record by Travelling Nearly 900 kms