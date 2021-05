സൗജന്യ സർവീസ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകി ഹ്യുണ്ടേയ്

കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാവുകയും ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരി പടരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡും സൗജന്യ സർവീസ്, വാറന്റി കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ലോക്ക് ഡൗണും നിയന്ത്രണങ്ങളുമൊക്കെ പരിഗണിച്ച് സൗജന്യ സർവീസിന്റയും വാറന്റിയുടെയും കാലാവധി രണ്ടു മാസത്തേക്കു ദീർഘിപ്പിക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.

ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകി കോവിഡ് 19 രോഗികളെ സഹായിക്കാനുള്ള നടപടികൾ കമ്പനി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായി ഹ്യുണ്ടേയ് മോട്ടോർ ഇന്ത്യ ഡയറക്ടർ(സെയിൽസ്, മാർക്കറ്റിങ് ആൻഡ് സർവീസ്) തരുൺ ഗാർഗ് അറിയിച്ചു. ഇതിനു പുറമെ വാഹന ഉടമകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം മുൻനിർത്തി വാറന്റി, എക്സ്റ്റൻഡഡ് വാറന്റി, സൗജന്യ സർവീസ് കാലാവധി രണ്ടു മാസം കൂടി ദീർഘിപ്പിക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം എല്ലാ സമയത്തും ലഭ്യമാവുന്ന റോഡ് സൈഡ് അസിസ്റ്റൻസ് പദ്ധതിയിലൂടെ വാഹന ഉടമസ്ഥർക്ക് അടിയന്തിര സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഗാർഗ് അറിയിച്ചു.



കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 മഹാമാരി പടർന്നു പിടിക്കുന്നതും പരിഗണിച്ചു രാജ്യത്തെ പ്രധാന വാഹന നിർമാതാക്കളെല്ലാം സൗജന്യ സർവീസ്, വാറന്റി ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കാലപരിധി ഇതിനോടകം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, കിയ മോട്ടോർ ഇന്ത്, മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, എം ജി മോട്ടോർ ഇന്ത്യ, ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, റെനോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെല്ലാം സൗജന്യ സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലയളവും വാറന്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനുള്ള കാലപരിധിയുമൊക്കെ ദീർഘിപ്പിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവും കോവിഡ് 19 മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം തരംഗവും പരിഗണിച്ചു രാജ്യത്തെ മിക്കവാറും സംസ്ഥാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പലയിടത്തും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രാബല്യത്തിലെത്തുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണു വാഹന നിർമാതാക്കളുടെ ഈ നടപടി.



