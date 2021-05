കത്തിക്കരിഞ്ഞ സൂപ്പർ കാർ, ഉപയോഗിക്കാനാകില്ല എന്നിട്ടും ആക്രി വില 1.5 കോടി രൂപ!

അപകടത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ് തകർന്ന കാർ, വാഹനമേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ടയർ മാത്രം ബാക്കി. എങ്കിലും ഓൺലൈൻ വിൽപന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്ന വില കേട്ട് ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വാഹന ലോകം. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഉപയോഗിച്ച കാർ വിപണന കേന്ദ്രമായ കോപാർട്ടിലാണ് കത്തി നശിച്ച മെക്‌ലാരൻ ജിടി ഹൈപ്പർ സ്പോർട്സ് കാർ 212,000 ഡോളറിന് വിൽപനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും കത്തിപ്പോയ വാഹനം തിരിച്ചറിയാനാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഏകദേശം 212,000 ഡോളർ (ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപ) ആണ് കോപാർട്ടിൽ എന്ന സൈറ്റ് വാഹനത്തിന്റെ മൂല്യമായി കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഹൈപ്പർ സ്പോർട്സ് കാറായ മെക്‌ലാരൻ ജിടിയുടെ ബോഡി ഘടകങ്ങളിൽ ഏറെയും കാർബൺ ഫൈബറാണ്.



ഏറ്റവും വില കൂടിയ ലോഹങ്ങളിലൊന്നായ കാർബണ്‍ ഫൈബറായിരിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് ഇത്രയും വില നൽകുന്നത് എന്നാണ് വാഹന ലോകം പറയുന്നത്. എന്നാൽ കാർബൺ ഫൈബർ അടക്കം കത്തി നശിച്ച കാറിന് ഇത്ര അധികം വില ലഭിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.



ഈ ഹൈപ്പർ കാർ എങ്ങനെയാണ് കത്തിനശിച്ചതെന്ന് സൈറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പിൻ ചക്രങ്ങൾ, റിയർ ഡിഫ്യൂസർ, ടെയിൽ‌പൈപ്പുകൾ എന്നിവ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയാവുന്ന ഭാഗം. നാലു ലീറ്റർ വി 8 എൻജിനാണ് കാറിന് കരുത്തേകുന്നത്. 612 എച്ച്പി കരുത്തും 630 എൻ‌എം ടോർക്കും ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കും ഈ എൻജിൻ. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ വെറും 2.5 സെക്കന്റുകൾ മാത്രം മതി ഈ കരുത്തന്.



English Summary: Burned 2021 McLaren GT up for sale at 1.5 Crore