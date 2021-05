4 വർഷത്തിനകം പറക്കും ടാക്സി യൂറോപ്പിൽ

അടുത്ത മൂന്നോ നാലോ വർഷത്തിനകം യൂറോപ്പിൽ പറക്കും ടാക്സികൾ യാഥാർഥ്യമാവുമെന്നു സൂചന. ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഊർജം കണ്ടെത്തി വാനിൽ പറന്നുയരുന്ന ടാക്സികൾ 2024ലോ 2025ലോ യൂറോപ്പിന്റെ ആകാശത്തു സർവീസ് തുടങ്ങുമെന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഏവിയേഷൻ സേഫ്റ്റി ഏജൻസി(ഇ എ എസ് എ)യാണു സൂചിപ്പിച്ചത്. കൂത്തനെ പറന്നുയരുന്ന വൈദ്യുത ടാക്സികൾ തുടക്കത്തിൽ സാധന സാമഗ്രികളുടെ വിതരണത്തിനാവും പരീക്ഷിക്കുകയെന്നും ഏജൻസിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ പാട്രിക് കൈ വ്യക്തമാക്കി.

അടുത്തഘട്ടത്തിലാവും പറക്കും ടാക്സികളിൽ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കുക. സ്വയം പറക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ യാഥാർഥ്യമാവാൻ അഞ്ചു വർഷം കൂടി വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണക്ക്; പിന്നാലെ സ്വയം പറക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതും വലിപ്പമേറിയതുമായ വിമാനങ്ങളും എത്തും. യാത്രക്കാരില്ലാത്ത പറക്കും ടാക്സികളുടെ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിവിധ കമ്പനികളുമായി ഇ എ എസ് എ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ യു എസിലെ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (എഫ്എഎ) അടക്കം വിവിധ വിദേശ റഗുലേറ്റർമാരുമായും ഏജൻസി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.



സ്വയം പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന്റെ തുടക്കം പറക്കും ടാക്സികളോടെയാവുമെന്നു കൈ വ്യക്തമാക്കി. തുടക്കം ചെറിയ വിമാനങ്ങളിലാവണമെന്നതിനാൽ പറക്കും ടാക്സികളാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഈ മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനം എപ്രകാരമാവണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളതിനാൽ കാര്യമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കുന്നു.



നഗര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഹൃസ്വദൂര വിമാന യാത്ര സംബന്ധിച്ച് ആറു യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിലെ നാലായിരത്തോളം പേർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ 83 ശതമാനത്തോളവും ഈ ആശയത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിലും ചികിത്സാ ആവശ്യത്തിനുമൊക്കെ ഈ സേവനം ഏറെ ഗുണകരമാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ശക്തമാണ്.

